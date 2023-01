Liga není klub výjimečných, mužstva jsou šedivá. Víc umělců jako Schick

Tihle mistři sportu jsou bráni za hvězdy. Jsou nejlépe placení, velebení. Samozřejmě, jsou jiní a nejlepší.

Bohužel, český fotbal jich má ukrutně málo. Samozřejmě, je tu Patrik Schick, útočník s talentem pro velké kluby. Brankáři Tomáš Vaclík, Jindřich Staněk, Jiří Pavlenka. Střeďák Tomáš Souček, pravý bek Vladimír Coufal, poctivec Michal Sadílek. Najdeme borce ceněné na dobrých adresách.

Ale všimněme si jednoho detailu, nikoli nepodstatného. S výjimkou Schicka (s přimhouřenýma očima k němu můžeme přidat ještě například Václava Černého, Adamy Vlkanovu s Hložkem, Antonína Baráka) nejde o umělce fotbalu. Spíše o dělníky, jezdce plnící do puntíku taktické pokyny trenérů. Chlapy schopné oddat se týmovému úkolu. To není kritika, naopak.

Jen něco prostě chybí…

Český fotbal dlouhodobě nevychovává hráče s kreativní a technickou nadstavbou, což se logicky projevuje i na první lize. I kvůli (ne díky) tomu je vyrovnaná. Když málokdo vybočuje z řady, srovnává se celé společenství do průměru.

Projevuje se to na druhé „polovině“ tabulky, která čítá třináct mančaftů. První tři, klasická trojka posledních let Plzeň, Slavia a Sparta, hrají o titul. Zbytek vlastně o záchranu. Není divu, týmy, většinou, nemají borce s nevšední kvalitou. Jasně, v Mladé Boleslavi je Marek Matějovský, v Jablonci Tomáš Hübschman, jenže to jsou čtyřicátníci. Objevují se mladí dravci (Michal Ševčík v Brně kupříkladu), jimž na druhou stranu chybí nadhled a zkušenosti a vlastně i pro věk úplně zásadní vliv na spoluhráče.

Důvod je stokrát popsaný, pořád však opomíjený. Už v mládeži jsou vychováváni chlapci podle mustru: buď zejména silný, rychlý, obratný. Ano, to jsou zásadní fotbalové komodity, ale technika, šikovnost, myšlení jdou na druhou kolej.

Proto jsou ligová mužstva šedivá – a soutěž s nimi.