Hložkovné a Součkovné: jak malé kluby vydělaly na velkých přestupech

Z mateřských klubů odešli, když jim bylo 12 let. I přesto přinášejí do klubové kasy milionové částky. V Ivančicích dostavěli díky Adamu Hložkovi šatny, v Havlíčkově Brodě zase zásluhou Tomáše Součka plánují tréninkový areál. „Jsme na ně pyšní. Dokázali nás proslavit. Peníze jsou pěkný bonus, který nám pomůže,“ shodují se oba mančafty. Jak to chodí při přestupech úspěšných odchovanců a kdo všechno má na výchovné nárok?