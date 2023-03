Slavii „zradil“ velký šéf. Zahodil Olayinka klíč k titulu?

V létě zmizí z české země. Velké peníze (nic proti tomu, opravdu ne, ve Slavii odvedl kvantum skvělé práce) jej popohnaly k přestupu do Srbska, do Crvene Zvezdy Bělehrad. Na jaro si však ještě zadal jasný úkol.

Peter Olayinka si usmyslel, že Slavii dovede k mistrovskému titulu i triumfu v poháru. „Naším cílem je double. Je to pro nás hrozně důležité. Chci získat tyhle dvě trofeje, než odejdu. Měl bych z toho opravdu obrovskou radost,“ netají.

Teď do smělého, byť rozhodně ne nereálného plánu, sám hodil vidle.

V sobotu navečer v Liberci přitom nic nenasvědčovalo tomu, že sejde z letité cesty. Pro Slavii byl naprosto klíčovým mužem. První branku dal, druhá padla po penaltovém (i když velmi pofidérním) zákroku na něj. Navíc se trefil ještě jednou, gól však nebyl uznán, protože chvíli předtím opustil míč po centru Petra Ševčíka na moment hrací plochu.

Byl to zkrátka klasický Olayinka, jak ho slávisté milují, soupeři uznávají. „Jak bylo jasné, že tady na jaro zůstane, tak jsem vůbec neřešil, že by nehrál. Strhává hráče, pořád se kolem něj něco děje,“ odmítl Trpišovský, že by Slavia využila obvyklý tuzemský způsob a borce, který odmítl s klubem protáhnout kontrakt, odstavila na druhou kolej.

Kouč a jeho suita moc dobře věděli, jak je Nigerijec zásadní. Jede dál ve svém stylu, který za ta léta snad nejvíce symbolizuje jeho branka z října 2010. V Evropské lize dorazil do Edenu Leverkusen a křídelník rozhodl o vítězství 1:0 brankou, při níž vlétl do centru a zlomil si nos.

Letošní jaro má navíc podobné. V osmi zápasech zapsal pět branek a dvě asistence. Nikdo týmu neprospívá v boji o titul více.

Ale pozor, je nasnadě použít minulý čas. Neprospíval. V Liberci totiž v 88. minutě zkolabovala jeho aura. Olayinka si nejprve chtěl vynutit další pokutový kop po střetu s Gigli Ndefem, sudí Miroslav Zelinka ho však pokynem rukou zvedl z trávníku. Liberecký zadák byl ze soupeřova pádu rozezlen, začal mu spílat. Co na to „Olie“? Protivníka trefil čelem, prostě mu dal hlavičku, jak se říká.

Ihned byl vyloučen, což trenér Trpišovský ohodnotil slovy: „Nesmyslný zkrat, hloupost.“ Navíc ještě dodal: „To jsme nečekali, nikdy to neudělal.“ Je to tak, Olayinka byl v české lize vyloučen vůbec poprvé, přitom hrál 139. utkání.

Pro Slavii se jeho zkrat bleskově zhmotnil v problém. Liberec záhy vyrovnal, favorit ztratil dva body. V týdnu navíc přijde po verdiktu disciplinárky i o Olayinku, trest pro něj může být reálně tří až pětizápasový.

Přitom slávisté už ztratili náskok na čele tabulky, Sparta se na ně dotáhla - a derby se hraje za tři kola. Bez Olayinky je přitom červenobílý tým objektivně slabší. Je klidně možné, že sedmadvacetiletý tahoun zahodil klíč k titulu.