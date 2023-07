Pilař nepřišel jen dohrát, žene ho zaťatost. Může napodobit hokejistu

V Hradci Králové baží po přenesení až romantického hokejového příběhu do fotbalového prostředí. Předpoklady tu jsou. Do města, jemuž se přezdívá Salon republiky, se vrací jeden z nejudatnějších synů místního sportu. Jako před pár lety.

V roce 2013 se přesunula z Českých Budějovic do Hradce hokejová extraliga. Pomiňme už mrzení, které to na jihu zanechalo, po deseti letech je tým v nejvyšší soutěži etablovaný, silně podporovaný. Může se to zdát jako maličkost, ale na jeho rozpuku měl zásadní vliv i návrat jednoho rodáka, borce, co vyrostl na zimáku u řeky Orlice.

Hradečtí angažovali Jaroslava Kudrnu, i když mu bylo sedmatřicet let. V klubu, kde začínal, nehrál dvacet let. Stihl ruský titul, angažmá v Americe, v Třinci či Pardubicích. Zdálo se, že jde o marketingový tah, kluka z plakátů. Dáme jeho obličej na trolejbusy, on naláká fanoušky na stadion, tak to mohlo být.

Jenže Kudrna se zapřel, společně s Tomášem Mertlem a Jiřím Šimánkem vytvořili bravurní útok. Jakoby omládl. Za tři roky zvládl 111 zápasů, k tomu 40 gólů a 50 asistencí. Vedle toho se stal tváří mužstva. Kdo také jiný, že? Bravo!

Václav Pilař, fotbalové křídlo s nevšední kličkou zleva směrem do středu a následnou střelou, takzvanou obalovačkou, je v podobné pozici. Z týmu „votroků“ zmizel v roce 2011 po jedné parádní sezoně, v níž se mužstvo pod vedením Václava Kotala jako nováček ligy vyšvihlo na velmi slušné osmé místo. Pilař byl jako zjevení, třeba Spartu sestřelil gólem, na nějž by si mohl nárokovat ochrannou známku.

Proto odešel do Plzně, vyhrál tituly, kopal Ligu mistrů, byl v základu reprezentace na Euru 2014, kde celek došel do čtvrtfinále. Zkusil Německo, ale také hnusná období plná zranění. Dnes je zpět doma.

Hradec – ale i on sám – mají velká očekávání. Pilař je může splnit. Žene ho zaťatost, ambice, také fotbalová horečka ve městě, již zařídila stavba nové arény. Kopat umí jako málokdo, jen je třeba zaklepat na zuby, aby drželo zpropadené koleno. Pokud se tak stane, může se točit film s názvem Kudrna 2.