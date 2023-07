Baník jako na zápase starých pánů. Zrychlit musí celý tým. I Hapal

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Plány to byly velkolepé, činy je následovaly, do kádru dorazilo deset nových tváří. Teď jde o to, zda byly správné, šly směrem, kam se chce hrdý Baník, uznávaná to marka tuzemského fotbalu, posouvat. Po prvním zápase ligové sezony v Liberci by se ironicky dalo podotknout, že spíš naskočil na dráhu jedoucí do pekla.