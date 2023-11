Co nesedí v kauze Čvančara? Guláš, divné důvody a zkratkovité konání

Tomáš Čvančara slaví branku do sítě Polska • Pavel Mazáč / Sport

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | V pondělí se nevešel do seznamu hráčů fotbalové reprezentace pro poslední dva duely kvalifikace mistrovství Evropy. Po víkendu je to jinak. Tomáši Čvanřarovi stačilo zase po čase naskočit v bundeslize, dát gól - a hotovo. Šéf na lavičce národního týmu Jaroslav Šilhavý ho nakonec donominoval do party.