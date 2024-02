Třetí okno. Má Priske hotovo? Zásadní výrok pro rozmach Sparty

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Tenhle výrok nebývá příliš často připomínán. Je to zvláštní. Vždyť je tak zásadní pro fungování a rozmach Sparty. Brian Priske, s Tomášem Rosickým bezesporu klíčová persona v jejím sportovním směřování, v něm naznačil, kdy by mohl mít tým postavený k obrazu svému. Tudíž na úrovni a bez otazníků. „Potřebujeme k tomu tři přípravná období,“ prohlásil.

Šlo maličko o jakousi dobu hájení, byť trenér nikdy nic takového nepožadoval a v branži, v níž se pohybuje, by se mu toho ani nemohlo dostat. Je totiž rychlá a nemilosrdná. Aktuálně trenérem zmíněný čas končí, Letenští ho uzavřeli klasicky na soustředění ve španělské Marbelle, kde to znají jako své boty.

Priske do počtu tří nepočítal léto 2022, kdy do Prahy dorazil. Přišel totiž v době, kdy už neměl tak velký vliv na změny v kádru. Na přestupové okno se každý klub chystá dlouhodobě (příkladem budiž poslední příchod Markuse Solbakkena, o nějž Roiscký usiloval už od léta), a kouč tudíž dostal hráče, mezi nimiž byli tací, které by si sám nevybral. Proto jde o dvě zimní a jednu letní pauzu.

Před rokem a půl sice ještě Sparta – tak trochu narychlo – získala Matěje Kováře s Asgerem Sörensenem, ale tehdy šlo spíše o využité možnosti. Až v dalších oknech se v týmu objevovali hráči s jasným záměrem. Začali být zasazováni do systému, nároků, principů, které se Priskemu a jeho spolupracovníkům v prvním půlroce vykrystalizovaly.

Navíc tito pánové (ve většině případů) dostali čas na adaptaci. Ano, Kaan Kairinen či Veljko Birmančevič prakticky ihned rozrazili dveře základní jedenáctky, ale připomeňme nejkřiklavější případ. Qazim Laci je nyní bezesporu jasný tahoun mužstva. Přitom dlouho držel ve středu pole pozici třetího v řadě. Kairinena doplňoval ve velkých zápasech usilovný Lukáš Sadílek, Albánec se nejprve musel srovnat s kondičními i systémovými nároky. Od nich totiž Priskeho parta neustupuje ani o píď.

„Trenér vymyslel plán, do kterého se mu hodili hráči, kteří ve Spartě byli, i když ho s týmy, co vedl předtím, vlastně nikdy nehrál. Držíme se ho, protože víme, že je správný,“ popsal útočník Jan Kuchta. „Všiml si, že tady na Spartě má typologicky hráče, kteří se mu do toho systému hodí a teď už si je s Tomáše Rosickým a skauty cíleně vybírá.“

Svou představu navíc Priske posílá i níž, tedy do rezervy. Díky tomu mladíci, kteří dostanou šanci na první scéně, nebloudí, jak ukázali Adam Ševinský, Dalibor Večerka či Roman Mokrovics. „Kluci z béčka hrají stejný styl, proto hned vědí, co musí dělat. To je super,“ zkonkretizoval tento faktor středopolař Sadílek.

Priskeho vliv (samozřejmě nejen jeho) Spartu změnil, viditelně ji posunul. Veljko Birmančevič kupříkladu tvrdí, že jde o větší klub než Toulouse, tedy poslední vítěz Francouzského poháru.

Tím však roste i nápor očekávání a Slavia rozhodně nebrzdí, naopak přikládá pod kotel. Zdá se, že se jaro změní ve válku stále se rozpínajících. Priske by do ní měl jít – podle svého plánu zosobněného trojkou – nachystán i ve střehu.