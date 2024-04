Ligový FÍKend: O hradeckém striptýzu, Dánově češtině i olomoucké šikaně

Vindahl jako dirigent

„Posero, posranej, na Spartě chovanej! Díro, díro!“ Toť legendární pokřik - pravda ne úplně nejslušnější - jímž doprovázejí fanoušci Bohemians každý výkop hostujícího brankáře při zápase v Ďolíčku.

Samozřejmě, jméno klubu se operativně mění, aby bylo jasno.

Sparťan Peter Vindahl se však přizpůsobil, rukou vlastně dirigoval při jednom z odkopů od brány kotel za sebou. Pak že je to chladný flegmatik - a že se Dán nemůže naučit česky… Bylo to vtipné gesto, které přesně zapadlo do zápasu, v němž se hrál, jak řekl sparťanský (zaskakující) trenér Lars Friis „správný fotbal“.