Ligový FÍKend: Zrušme VAR! Nebo ne? Rasisté, táhněte do háje!

Pět tisíc sparťanů v Olomouci, odčarovaná kletba Slavie jménem Hradec, ale také šílenosti v podání některých gólmanů. Co bychom tam měli dál? Radoslav Kováč mluvil o telatech, Jiří Saňák o heavymetalu. Dělo se toho zkrátka dost. Pět momentů či výroků uplynulého kola glosuje 10. díl rubriky Ligový FÍKend.

Penalta. Ruka? Gól Má svůj rituál: tři dlouhé kroky dozadu, dva úkroky doprava. Tak se chystá kapitán Sparty Ladislav Krejčí na penaltu. Asi to funguje, v profesionální kariéře jich zahrával třináct, dvanáct proměnil. Ve statistice nejsou započítané rozstřely, tudíž ani neúspěšný pokus v odvetě kvalifikace Ligy mistrů proti Kodani z minulého léta. Tehdy zaváhal - a od té chvíle kopal jen jednu, proti Dinamu Záhřeb. V lize se na něj dostalo až v Olomouci, po faulu Jakuba Pokorného na Jana Kuchtu. Krejčí se nachystal, přišla prodleva. A on se najednou vydal znovu k míči přesně ve chvíli, kdy pískl sudí Ondřej Pechanec. Jenže sparťan balon nadzvedl, upravil na puntíku, pak předvedl klasické nakrokování. Následně proměnil střelou doleva po zemi. Nešlo náhodou o ruku? Mnozí se ptali. Ano, pochybnost se najde. Jenže Krejčí se na Pechance podíval, dali si signál, že je vše v pořádku. Rozhodčí se řídil duchem pravidel, ne striktní rovinou. Udělal dobře. Olomouc - Sparta: Krejčí bezpečně proměňuje penaltu, 1:0 pro Letenské!

Zrušit VAR? Chybuje, ale NE! Pavlu Hapalovi se nelze divit, že vypěnil. Baník probendil s Libercem vedení 2:0, remíza je potíž v boji o čtvrtý flek. Mladá Boleslav dotírá. Rozladil ho už samotný fakt ztráty dvougólového vedení, ale také jedna situace z vápna Liberce. Hostující Filip Prebsl minimálně na první pohled (ale vlastně i na ten druhý) stáhl Davida Lischku. Penalta se však nekopala. „Já to viděl v reálu, a pokud na videu uvidím, že to penalta není, tak se omluvím. Ale podle mě byla jasná. A proč bychom nemohli kopat dvě penalty, když jsou. Nechápu to, nerozumím tomu. Je to v kompetenci VARu. Jasně, tak ho zrušme, jako to chtějí ve Švédsku!" Nabádal Hapal. Videorozhodování ve fotbale má čím dál více odpůrců. Jejich argumenty o omezení emoci či alibismu sudích nejsou mimo, zrušení fakt nechtějme. Fotbal se nesmí vrátit o desítky let zpět. SESTŘIH: Baník - Liberec 2:2. Remíza hostům na první šestku nakonec nestačila

Nechutnosti v Hradci Co jej tam vrací, je rasistické (naštěstí mizející a řídnoucí) chování přítomných na tribunách. Ne, slovo fanoušek fakt není dobré při označení těchto individuí používat. Tentokrát se lidé chorého myšlení projevili v Hradci Králové. Domácí bučeli na stopera Slavie Igoha Ogbua, vedle toho použili pokřik Jude Slavia, který pořád nezatratili ani sparťané. Obé je nechutnost nejvyššího ražení. Hostující zase spustili opakovaně popěvek o bílé Evropě… Ne, to opravdu nechceme! Pryč s tím! Hradec Králové - Slavia: Fotbal a pivo - choreo domácích fanoušků

Proč chránit reprezentanta David Zima, podle plánu klíčový muž slávistické defenzivy, v Hradci nenastoupil. Trenéra Jindřicha Trpišovského neodměkčil ani fakt, že ze Salonu republiky pochází jeho táta Aleš, někdejší hokejový reprezentant. „Davida jsme chtěli ochránit, aby se zase k něčemu nenamotal. Někdy je lepší, když hlava na chvíle vypne," vysvětloval Jindřích Trpišovský a připomněl tak neskutečnou minelu, již stoper předvedl minulé kolo proti Sigmě. Na jednu stranu je to pochopitelné. Zima se vrátil do Slavie po krušných časech v Itálii, zatím sice nepropadá, ale ani nevládne, jak si v Edenu malovali. Na druhou by se však reprezentant měl vypořádat s tlakem. Chce se přece ukázat na EURO, ideálně se znovu vrátit do věhlasnější ligy. Nápor té české by měl zvládat. Slavia - Olomouc: Zimova šílená minela, Zifčák zvyšuje na 2:0 pro Sigmu!