Kováč: sledovaný i zajímavý, ale pod gilotinou. Sestup na konec jako stigma

Kováč je zaprvé velké hráčské jméno, zadruhé chlap, který vtrhl do branže bez jakékoli přípravy. Mládež si nezkusil, nižší soutěže jakbysmet. K tomu je výrazný, mediálně velmi zdatný. Nejednou se objeví hlasy, že jde o příštího kouče Sparty.

Zatím ale spadl s Opavou, v Táborsku byl pár týdnů a v Pardubicích hraje druhý rok o záchranu. Ano, zajímavě vylepšuje hráče, na jeho fotbal se dá dívat, ale to říkejte fanouškům, kteří si koušou nehty při každotýdenních nervech.

Navíc po sezoně odejde, zlákal ho Liberec. Proto je ve složité pozici, řeší se, zda se jeho zájmy netříští. Je to bezesporu logické

Ve Slovanu se rozjíždí prakticky revoluce. Nový majitel, šéf klubu, sportovní vedení. Do toho výměna trenéra, Kováč nahradí Luboše Kozla. To vše nelze nachystat za týden, dva. Je jasné, že přicházející kouč má v hlavě i nové angažmá.

Nikdo není natolik azbestový, aby po něm taková situace jen sjela bez povšimnutí.

Vždyť se řeší podoba kádru, Liberečtí mají navíc zájem i o některé borce, kteří pod Kováčem nastupující v Pardubicích. Okolním vlivům se nelze vyhnout, to by bylo proti přírodě.

Pro trenéra je to vskutku složitá doba. Pokud by s Východočechy sestoupil, byl by to pro jeho kariéru problém. Pokud by se sesunul do druhé ligy v nynějším nastavení, potíž by se Xkrát násobila. Byla by jako vypálený cejch. Stigma.

Gilotina kritiky by spadla. Oprávněně.