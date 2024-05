Ligový FÍKend: o tělesných trestech na jihu, choreo válce či infarktu na place

Zrušte nadstavbu! To volají mnozí. Nerušit! Odpovídají další. První kolo bojů ve všech třech skupinách ukázalo, jaká by to byla škoda. Do derby jdou velká „S“ v napětí jak v Temelíně, o záchranu se bojuje všemožnými způsoby, dokonce i tělesnými tresty. Události posledního kola komentuje 11. díl rubriky Ligový FÍKend.

Jak vidno, tělesné tresty fungují. Kdysi takhle cepoval v Liberci Štěpán Kolář svého jmenovce Ondřeje, slalomovými tyčkami ho klepal po kotnících, aby makal v přípravě. Nakonec to společně dotáhli do Slavie, Šípoš zatím k výhře nad Bohemians.

Rány do srdce

Kdysi vyprávěl slavný trenér Petr Uličný o tom, jaké to je dostat (nebo i dát) gól v poslední minutě. Jak takové situace nervově zvládá. No, nebylo to v jeho podání nic moc: „Když se to stane, je to taková rána, že málem umřeš.“

V sobotu padl Zlín ve skupině o udržení v Pardubicích. Na tiskovku dorazil kapitán Antonín Fantiš, původem z Příbrami, dnes už Zlíňák - a to hrdý. Před rokem gólem proti stejnému soupeři vlastně zachránil „ševcům“ sezonu, tentokrát musel kousat prohru 0:2.

A podobně jako Uličný se pustil do náporu na srdeční soustavu. „Možná jsem byl už v horší situaci, ale řeknu vám, že možná někdy dostanu infarkt, nevím, jestli vydržím do padesáti let,“ vyznal se.

Jasně, jeden z nejproslulejších výroků o fotbale zní, že tahle hra „není otázkou života a smrti, ale je mnohem důležitější,“ přesto vše má své meze, že.

Prostě „vocaď pocaď“.