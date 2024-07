Tomek plus Ulich: lákavé pouto. Vysoký kapitál, dlouhodobý plán

Tomek však může být novou silou v celém společenství, podobně jako dravý Ondřej Kania. I když jde o padesátníka, myslí novátorsky, nepatří mezi „velké (rozuměj bohaté) kluky“, kteří položili základ k majetkům v divokých devadesátkách. Navíc své podnikání orientuje směrem na západ, v tom je jiný, patří prostě do nové vlny.

I proto by mohlo fungovat jeho případné spojení s Ivo Ulichem, jehož firma na dveřní kování expanduje do Německa, ostatně bývalý fotbalista načichl tamními poměry při osmiletém působení v Mönchengladbachu a poté Drážďanech.

Pouto vypadá vskutku lákavě.

Ulich by dodal fotbalové know how, renomé hráče, který to dotáhl do národního mužstva i k velkému angažmá, navíc jeho pověst ve sportovním světě je takříkajíc příkladná. Vždy byl ochotný ve spolupráci s médii, vlastně nikdy neulétl do negativna na hřišti. Snad jen jednou se zasekl - a to v roce 2000, když přišel v posledním vyřazování o start na mistrovství Evropy. Tehdy ulétl, což je celkem pochopitelné. Rozumně vzal i před sedmi lety první neúspěch ve snaze vstoupit do hradeckého klubu…

Tomek by vedle netušených financí přihodil zkušenost ze světa nejvyššího byznysu. Je tvrdý, neústupný, má jasný plán. Stačí si s ním sednou na hodinu a ihned poznáte, že do (prý) specifického prostředí pronikne okamžitě.

Oba navíc mluví o dlouhodobém plánu, rozumném růstu klubu.

Radnice bude těžko hledat příhodnější varianty. Údajně se kolem motá jakási arabská společnost, poté jedna česká investiční. Objevit se mohou i další, Hradec je po dostavbě arény poměrně sexy objekt.

Tomek i Ulich však nabízejí vztah k městu, jasný původ peněz, jsou vlastně průhlední. A to je potřeba.