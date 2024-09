Ligový FÍKend: O tom, jak zahodit napětí z VARu i striptýzu pod lízátky

Tři neděle pauza, pane Bože! Dva týdny kvůli reprezentaci, další propršený. Ale černé období už skončilo, liga je zpátky. A hned v ní najdete vedle krásných gólů (zdravíme Jany Klimenta a Kovaříka), drsných soubojů (střet titánů Tomáš Petrášek vs. Michael Krmenčík), či taktických kouzel další zajímavosti. Pětici z nich již tradičně glosuje rubrika Ligový FÍKend, konkrétně její 21. díl.

Prostě „votroci“ do naha!

Odehrál první zápas, předvedl neskutečnou (i nečekanou) kvalitu - a hned zjistil, co je v hradeckých službách potřeba. I Adam Griger, posila černobílých z druholigové španělské Granady, šel po vítězství nad Slováckem do půl těla.

„Já si nemyslím, že by chybovali rozhodčí. Luděk Němeček měl míč v držení, ale odskočil mu od hlavy soupeře. Vůbec nezpochybňuju verdikt rozhodčího,“ prohlásil kouč na tiskové konferenci.

Žádné výmluvy, i když je situace kritická. Teplice se topí, v tabulce jsou předposlední, v osmi zápasech nastřádaly nicotné tři body. Mají kliku, že České Budějovice zapadají do ještě hlubšího marastu.

„Je to švédský tabákový výrobek konzumovaný umístěním sáčku s práškovými tabákovými listy nebo práškovými netabákovými rostlinnými vlákny pod ret, aby se nikotin vstřebal ústní sliznicí,“ stojí ve Wikipedii.

Šlo o zapeklitou chvíli. VAR řešil, zda Vasil Kušej vstřelil proti Pardubicím třetí gól týmu a svůj druhý. Bylo nějakých dvacet minut do konce a úspěch by znamenal vedení 3:2.

Vlček, odchovanec, jedna z budoucích tváří klubu, se přidal k nadšení při jasné výhře. Je to slávista, patří to k němu. Propojení fans s týmem se ještě zvýšilo. Chorý (ne)slavil branku z penalty, zvládl těžkou chvíli, za Viktorii léta kopal. Ať je, jaký je, zválcoval v tomto směru Michaela Krmenčíka - jistě pamatujete jeho bláznění, když dal za Slavii gól právě Plzni, kde kopal.

To byl rozdíl! Zatímco Tomáš Vlček, toho času zraněný stoper Slavie, se ujal při šlágru s Plzní mikrofonu a pomáhal rozjíždět chorály Tribuny sever, Tomáš Chorý zachoval vážný výraz.

Hláška kola

Rubriku Ligový FÍKEND jsme maličko „vytunili“. Proto poslední bod hledá nejlepší výrok některého z aktérů víkendu.

Petr Rada, trenér Dukly, zase poslal matadora Jakuba Řezníčka do hry jako střídajícího. Potetovaný (kdysi) zlobivec skóroval, už jen gól mu chybí do Klubu kanonýrů, což je pro něj meta, a to logická. Musí však také pomoci Dukle k záchraně, že…

„Jestli se nastartuje? Hraje ligu, startuje se auto, ne hráči,“ okomentoval jeho branku Rada.

K rozjezdu by mu mohl pomoci i on, třeba ho poslat do základní sestavy.