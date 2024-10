Suchopárkova nejasná cesta, i když úspěšná. Obžaloba mladých hvězd

Václav Sejk slaví postup do baráže o ME s trenérem jednadvacítky Janem Suchopárkem • Michal Beránek / Sport

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Má mančaft jako zvon, říká se. S ním přece musí drtit soupeře, ukázat se v Evropě. Adam Karabec, Matěj Jurásek, Antonín Kinský (ten už si odskočil do prvního mužstva), Václav Sejk, Kryštof Daněk, Štěpán Chaloupek, Filip Prebsl, zlobivý Michal Ševčík, na začátku kvalifikace Martin Vitík či Daniel Fila. To je přece síla! Proč tedy Jan Suchopárek s reprezentací do jedenadvaceti let klopýtá?