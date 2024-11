Ligový FÍKend: o zmateném kouči, útěku šéfa i příteli na telefonu

Zmizení ředitele

Šlo o úsměvnou, ale nakonec spíše bizarní situaci. Mladý sudí Jan Beneš, mimochodem syn bývalého známého rozhodčího, chtěl na konci duelu Slavie v Hradci potrestat vedle lavičky sedícího domácího sportovního ředitele Jiřího Saboua.

Ten se klasicky nechal zanést do zápisu jako technický doprovod a z tradičního místa „valil“ do trojice arbitrů. To už je takový kolorit. Jinak inteligentní chlap nedokáže ukrotit emoce - a sám to dobře ví.

Tentokrát svůj „výkon“ ještě vyšperkoval. Před Benešem totiž utekl, nechtěl dostat žlutou kartu, byla by jeho čtvrtá v sezoně. V dalším utkání v Liberci by se tak musel udržet na tribuně. Jenže dost to přehnal, místo něj byl napomínán podle pravidel hlavní trenér David Horejš. A ten na tom byl početně stejně, tudíž na Slovanu bude chybět (a s ním podle všeho také asistent Lukáš Vácha kvůli rasistickému výpadu k Ondřeji Lingrovi).

To se opravdu moc nepovedlo…