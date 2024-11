Šílený výsledkový zmar Sparty, Friis na hraně. Radikální řešení může přijít

Sparta se z obláčku nadšení po dvou titulech a postupu do Ligy mistrů (čekačka na tenhle úspěch trvala nechutných devatenáct let) sesunula do tmavé deprese – výsledkové i herní, což dokumentoval také poslední duel v Champions League.

Brest na Letné vyhrál 2:1. Rozhodně to sice není Mickey Mouse tým, jak řekl kouč Lars Friis, to je zřejmé, na druhou stranu neukázal nic velkého, co by mělo Spartu ohromit či dokonce vystrašit, rozhodit. Letenští mu naopak tři body a prakticky jistý postup do vyřazovací část darovali neskutečnými minelami.

Potvrdili tak výsledkový propad z posledních týdnů.

Za zlom lze brát domácí prohru s Olomoucí, od ní úřadující šampioni jedou na horské dráze. Ale jen dolů! Do střetu se Sigmou šlapal mančaft jako válec, držel impozantní bilanci, z čehož vyplynul průnik do Ligy mistrů i postavení v domácí soutěži. V ní měli sparťané po osmi duelech stejně bodů jako slávisté, tedy dvacet dva. Dopracovali se k nim sedmi vítězstvími a jednou plichtou. V Champions League vydolovali šest výher, jednu remízu.

Ale od té doby? Sešup jak po Hahnenkammu, nejslavnějším sjezdu v Kitzbühelu… V lize se potácejí na třetí příčce s mankem deseti bodů. Z pěti utkání padli čtyřikrát. V Champions League „zvládli“ dvě prohry a jednu (cennou) remízu ve Stuttgartu. I v ní jim výrazně uniká možnost prodrat se do vyřazovací části, vždyť ji ještě čekají velikáni: Atlético Madrid, Feyenoord Rotterdam, Inter Milán a Bayer Leverkusen. Najděte v tomto programu možnost, jak urvat minimálně pět (to by však postup nebyl jistý), ale spíše šest bodů.

Výsledkový zmar je šílený, ale pozor. Snad nejde o to nejhorší! Herně se mančaft naprosto rozklížil.