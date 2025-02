Klíče pro Andersena: očekávání a povaha. Má předpoklady uspět, ale...

Solbakken dorazil jako velká posila, Sparta ho naháněla měsíce, čelila souboji s italskými kluby. Není divu, byl tahounem Vikingu Stavanger, hrál nepřetržitě, k tomu nosí poutavé jméno syna kouče norského nároďáku a bývalého hráče.

S cenou se šermovalo, byla to fackovaná, jak rád říká sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický. Nakonec musel majitel Daniel Křetínský odkývat sumu 2 miliony eur, tedy 50 milionů korun. Andersen přišel na zlomek, na devítinu. Spartě pomohl jeho zájem, plány Benátek, kde působil.

S nižšími vydanými financemi logicky padá očekávání, které je možná nižší i z důvodu jakéhosi Solbakkenova vlivu. Mnozí fans rudých si řeknou: To už jsme tady měli, to asi nepůjde.

Druhá veličina by však měla být výraznější, taková přímočařejší. Stačí si porovnat chování obou chlapíků v poslední době.

Solbakken je inteligentní mladý muž, vládne super angličtinou, ale je bezpochyby uzavřený, k čemuž ho mohly logicky postrčit také rodinné trable z minulého léta. Jenže on už před nimi ukazoval, že je introvert. Stačilo ho sledovat při cestách na evropské poháry. Na uších prakticky vždy velká bílá sluchátka, držel se zkrátka ve své bublině.

Na tréninku se při hře neprojevuje, přitom jako střední halv by měl být slyšet. Ne, každý nemusí jet lajnu Pavla Horvátha, který rozverně vykládal, že to, co neukecal, neměl, ale jisté emoční (tedy i slovní) vtažení do děje je nutné.

Kofod, či Andersen se chová od první chvíle jinak. Už jen to, jak v Marbelle mluvil o svém jménu, bylo svěží, energické. Solbakken vždy promlouval hloubavě, ne však s entuziasmem. Nebo když se Andersen pustil do povídání o Peteru Vindahlovi, starém známém. Naplánoval, jak chladného gólmana rozsvítí.

Také na place ihned ukazoval, že je jiný typ. Komunikativní, zapojený do hry. Ne že by Solbakken nebyl, ale Andersen je zkrátka výraznější (viditelnější) od první chvíle. Přitom emoční stránka může být v novém světě zásadní. Chytne spoluhráče, třeba i fanoušky, zaujme. Pak může mít vyhráno.

Předpoklady, aby uspěl, má. Jenže to měl Solbakken před rokem také…