Pardubicím ujel vlak. Zlatohlávek, Hlavatý či Janošek to pochopili včas

Když před pěti lety vlétla sympatická pardubická partička pod vedením svérázné legendy Jiřího Krejčího do ligy, bavila i v neútulném bohemáckém azylu.

Lídr Jan Jeřábek, motor Michal Hlavatý, na krajích Brazilci Ewerton s Caduem, vytříbená levačka Tomáše Čelůstky, perspektivní stoper Filip Čihák, na hrotu domorodec Pavel Černý, produktivní žolík David Huf...

Z každého sršela energie z postupu, na kilometry daleko šlo poznat, že mužstvo má charakter a zdravá kabina táhne za jeden provaz. Někdy možná až moc, ale i to k tehdejšímu entuziasmu patřilo. Nezaujatá fotbalová veřejnost bezejmenným nízkonákladovým srdcařům podvědomě přála.

Bylo z toho parádní sedmé místo a atraktivní kombinační fotbal, jenž trápil nejednoho favorita. Taková Plzeň, která i se stratégem Michalem Bílkem v Ďolíčku dostala trojku, by mohla vyprávět.

Alarmující však je, že od té doby se pardubický klub kromě stadionu nikam neposunul. Přitom právě zrekonstruovaná aréna měla východočeskou adresu posunout na vyšší úroveň, dodat ji šmrnc, sportovně vystřelit mezi zaběhlejší značky, přirozeně přehodnotit ambice, přitáhnout všeobecný zájem včetně posil.

Opak je pravdou. Pardubice znovu míří do baráže, a co je do budoucna pro „Teslu“ možná ještě horší, navzdory slušné mládeži ubývá fotbalistů, kteří by byli potenciálně zajímaví pro větší klub. V nefunkčním prostředí nerostou Václav Jindra nebo Štěpán Míšek tak rychle, jak by potřebovali.

Tomáš Zlatohlávek chytře opustil potápějící se loď teď v zimě. Za každou cenu chtěl odejít, odmítl stagnovat. Věděl proč. Stejně si to před ním vyhodnotil i Michal Hlavatý nebo Dominik Janošek.

Důvod je prostý: v Pardubicích zaspali, i když jim datová analytika velmi pravděpodobně říká opak, a nic nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo zlepšit. Pokud si to management neuvědomí, konkurence podobné velikosti jim s novými majiteli uteče ještě víc.

Zatímco u Teplic nebo Karviné máte (před začátkem sezony, ale i teď pocit, že nemají vůbec daleko do prostřední skupiny a klidně ještě mohou zamíchat kartami nahoře, v souvislosti s Pardubicemi vás taková myšlenka ani nenapadne. Nadobro patří dolů a mohou si za to samy.

A až v lize nebudou České Budějovice, nedivte se, když přímý pád do druhé ligy za rok klidně vyjde na ně. Vedení hazarduje víc, než si myslí. Škoda, že klub ztratil poctivě vybudovaný kredit.