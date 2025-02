Pelta musel být studem rudej až na zadku, smál jsem se. Změňte pravidla

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Těšil jsem se, co se zase stane v naší lize. Byl jsem připravenej na všechno, ale něco prostě nevymyslíš. Samozřejmě mám na mysli, že České Budějovice dají v devíti lidech dva góly Peltovu Jablonci. U televize jsem se pořádně nasmál. Tohle vážně nepamatuju. Heleďte, Jihočeši nejsou schopni zavěsit v jedenácti a pak týmu, co hraje o evropské poháry, nasype v osmi hráčích v poli dva buřty. Česká liga je prostě skvělá soutěž, která umí překvapit každý týden.

Budějovice teď jedou na Spartu, možná by se ti trenéři – Lerch s Kladrubským – mohli zamyslet a nastoupit rovnou v devíti, protože v takovým počtu jim to nejlépe klape. Šlo by zcela jistě o fenomenální taktiku, doteď na profesionální úrovni neozkoušenou, řádům taková věc neodporuje. Aspoň by se o Chance Lize a Českých Budějovicích mluvilo po celým světě.

Teď vážněji, Jablonec nemá vůbec špatnej tým, tohle se jim přece nesmí stát. Míra Pelta musel bejt studem rudej až na zadku, byť v Budějovicích osobně nebyl. Nicméně domácím ani dva kusy nestačily k výhře. Čekají na ni už dvaadvacet kol, to je na palici. Je to zmar na zmar. Trenéři bojují, vymýšlí různé věci, povede se získat Pekaríka, ale stejně je to víkend co víkend stejný.

Každý cítíme, že jihočeští kapři odplují do druhý ligy a nějakou dobu se budou v tomhle rybníku cachtat. Ovšem za Jablonec by si bod za statečnost zasloužili. Klidně bych to od příští sezony zanesl do pravidel: