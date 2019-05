Ať se kloužou soupeřky, ty to Petro mlať. Kvitová může vyhrát pokaždé | iSport.cz

Hrozně moc u Petry dělá, že je dobře vyladěná. Loni se to tak sešlo, že měla program v prvních měsících strašně našlapaný, letos brzdíme. Vynechala Charleston, teď nehraje Prahu. Po Miami měla skoro měsíc pauzu a hrozně jí to pomohlo. Jela do Monaka, vyčistila si tam hlavu a pak jsme měli v Praze tréninkový blok. Dělali jsme pět šest dní kondici, k ní jsme pak přidali i tenis, aby měla hrubou přípravu. S tím chceme dojet až do Wimbledonu, po něm dáme zase delší pauzu na kvalitní přípravu, aby se nachystala na Ameriku.

Loni měla v první půlce sezony strašně moc vítězných šňůr, kdy tělo pořád šroubovala do nejvyšších obrátek. Pak se to na ní projevilo hlavně psychicky, po porážce v prvním kole Wimbledonu bylo opravdu vidět, že je na dně svých psychických sil, a druhá půlka roku už nebyla tak dobrá jako první.

Letos jsme si řekli, že to zkusíme jinak, ubereme nějaký turnaj a uvidíme, jak se s tím srovná. Za mě je jen výborný, že si osahala to, že když se dobře připraví, může hrát hned z voleje skvěle. Prostě je nachystaná, nejede na turnaj s tím, že neví, co má od sebe očekávat.