Kolovou vystřídalo Moto GP. Co ukázala série mezi Kometou a Hradcem? | iSport.cz

1. Play off není jiná disciplína. Je to jiný sport

V základní části 0:4, v play off 4:0. Taková je v této sezoně vzájemná bilance Komety a Hradce Králové. Jednoduchá matematika velí, že by si to teď měli rozdat v devátém zápase o bytí a nebytí, místo toho má ale Mountfield konečnou. Kometa v základní části připomíná supa, který krouží po nebi a sleduje, jak myši na poli pobíhají sem a tam. Pak přijde březen, kdy jako dravec vlétne rychlostí volného pádu do boje o titul.

Jednou? Ok. Podruhé? Slušná práce. Ale potřetí už to zkrátka není náhoda. Schopnost vyladit formu takovým způsobem je pozoruhodná, recept na úspěch teď ale neodkoukáte, je to výsledek dlouhodobé práce. Základní část a play off v podání Komety není jako skok do dálky a trojskok. Spíš jako kolová a Moto GP.

2. Zkušenosti se hodí

Víno, auta, šperky. Pokud tyto věci mají přídomek staré, dostanou jistý punc výjimečnosti. Totéž může klidně platit i na hokejový tým. V obraně měli celkem pět třicátníků, dalších šest v útoku. Kometa nevyhrála v počtu nabruslených kilometrů, střel na bránu ani vyhraných buly. Vyhrála na góly, čtyřikrát ze čtyř pokusů.

Proč? Důvody zabalené do krabice s nápisem PLAY OFF MÓD není snadné rozklíčovat, zkušenosti v tom však hrají velmi důležitou roli. Nejsou zárukou úspěchu, ale zbraní. Přichází s nimi jistota, sebedůvěra i schopnost zvládnout klíčové momenty. Ve třetím duelu to ukázal Peter Mueller, o den později to potvrdil Martin Zaťovič.

3. Na Kometu s rychlostí nechoďte

Byl to velký rozdíl. Zatímco doma Hradec naháněl Kometu po všech koutech, v Brně přišlápl brzdu a chvílemi to vypadalo, že chce Kometu porazit její vlastní hrou. Hezky soupeře ukolébat, párkrát ustoupit až na vlastní modrou čáru, a pak rychle vystřelit dopředu. A dařilo se to, hosté rozhodně nebyli horší týmem, oba domácí zápasy rozhodl obhájce titulu až v závěrečné desetiminutovce. Pochvala pro Mountfield, že se nedržel slepě šablony, která fungovala v základní části, ale odhodlal se ke změně. Jsem zvědavý, co si z toho vezme semifinálový soupeř Komety.

4. Bez Smoleňáků by byla nuda

Schválně píšu jméno hradeckého útočníka v množném čísle, protože takových hráčů je v hokejovém světě víc. Hráčů, kteří v play off před diktafonem vymění otřepané fráze o štěstí a pokoře za hlášky, které pak žijí vlastním životem. Díky bohu za ně! Jednak rozvíří stojaté vody, jednak posunou ručičku na barometru zase o kousek dál. Poté, co si Smoleňák postěžoval na dlouhé prsty Libora Zábranského, jste při pročítání sociálních sítí a diskuzních fór mohli narazit na nespočet zkomolenin jeho jména, mnohdy vulgárních.

Sklouznout hned ke sprostým urážkám je laciné, naopak klobouk dolů před těmi brněnskými fanoušky, kteří dorazili osobně na zimák. Během dvou utkání se v Brně ani jednou neohýbalo zábradlí pod náporem pokřiku, že je hradecký útočník dámské přirození. Domácí kotel nechal hostující sedmdesátku vychladnout, a po postupu dokonce vyvolával jeho jméno, byť se značnou ironií. Palec nahoru.

5. Zábranský znovu složil vítězný tým

Tituly v letech 2017 a 2018 vyhrál Kometě téměř totožný tým, soupisky z obou let by se daly použít do hry Najdi pět rozdílů, obtížnost pro experty. Po druhém triumfu však řada hráčů kývla na nabídku ze zahraničí a před Liborem Zábranským ležel těžký úkol: Znovu složit vítěznou kostru. Pomohlo mu, že zůstali Zaťovič, Němec, Erat či Čermák, přesto musel bojovat. Řadu akvizic rychle odepsal a hledal dál.

A našel. Ze Slovanu Bratislava získal zpět Marka Čiliaka, Zbyněk Michálek po jeho nabídce vyměnil arizonskou poušť za lezavou zimu, efekt výměny Radima Zohorny za Jakuba Orsavu pak definitivně stvrdil hned první zápas play off. A tým, který většinu této sezony držel nad vodou první útok, už je zase týmem. První kolo play off na to dalo jasný štempl.