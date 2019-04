Nádech, výdech. Kometa se zakousla a drží, novou roli zvládá dobře | iSport.cz

Michal Birner měl při úvodním gólu 4. semifinále na ledě Komety snadnou práci, úžasnou přihrávku Libora Hudáčka doklepával do prázdné branky • ČTK

Liberecký brankář Roman Will chytá puk do lapačky, v obraně mu pomáhá spoluhráč Ladislav Šmíd • ČTK

Hokejisté Komety se radují z vyrovnávací branky Tomáše Bartejse na 2:2, která poslala čtvrté semifinále do prodloužení • ČTK

V posledních třech letech se stalo tradicí, že Kometa bývá týmem, který většinu času ukazuje soupeřům v play off záda. Povolit, přitáhnout. Tentokrát je to naopak, semifinálové otěže drží Liberec, obhájce titulu se ale drží dobře. Přestože vedl v celé sérii zatím pouze necelé čtyři minuty, ani jednou nepustil Bílé Tygry do více než jednobrankového (a jednozápasového trháku). Za stavu 2:2 je psychická výhoda na straně Brna.