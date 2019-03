Plzeň nesmí zakrývat chyby. Otevřená kritika může hráčům otevřít oči | iSport.cz

Když Pavel Vrba dostal otázku na zápal a pracovitost svých svěřenců, důrazně se ohradil. „Není to o tom, že mužstvo nepracuje. Naopak. Hráči z přemíry snahy dělají věci, které nejsou optimální,“ vysvětloval.

Jenže v některých fázích Viktoria extra motivovaný a pracovitý soubor vůbec nepřipomínala. Hráči Bohemians se až příliš snadno dostávali do příležitostí, dokonce pomalu ztracený zápas vyrovnali. Nebýt útočné nemohoucnosti, mohli do mistrovské sítě nasypat další tři branky a obhájci titulu uštědřit třetí prohru po sobě.

Naopak domácí soubor působil vyčpěle, bez pohybu. Kombinace vázla, na straně favorita se spíš kupily chyby než podařené, přímočaré a nápadité akce.

Plzeň se z problémů vylízala, i s vydatnou porcí štěstí nakonec urvala tři body po výhře 3:2. Úspěšný kolektiv si ale hned v pondělí musí sednout na zadek, hráči s trenéry si zápas důkladně vyříkat a rozebrat.

Může přijít argument, že v některých fázích opravdu zlý výkon přebije konečný zisk tří bodů. To by ale byla ta největší chyba, kterou na západě Čech můžou udělat. Naopak, je na čase se podívat pravdě do očí.

Plzni například už delší čas nefunguje střed hřiště. Tomáš Hořava se v aktuální sezoně trápí, Aleš Čermák střídá skvělé momenty se slabými pasážemi. Jakub Brabec ještě potřebuje nějaký čas, aby se vrátil na level svých kvalit a potenciálu.

Na druhou stranu Plzni určitě pomohl návrat uzdraveného Jana Kopice a Radima Řezníka, oběma to s Bohemians směrem dopředu slušně šlapalo. V momentě, kdy se dá do kupy a dostane do původní formy i Michael Krmenčík, plzeňská ofenzivní síla se ještě znásobí.

Mužstvo v aktuální sezoně vyrobilo až příliš mnoho přešlapů. Pokud se podíváme na ligovou scénu, co se na první dobrou vybaví? Zcela jistě výprask na Slavii (0:4), v Jablonci (0:3) nebo na Spartě (0:4). Z „druhé mísy“ třeba domácí demolice Mladé Boleslavi (6:1), cenné skalpy Sparty (1:0) i Slavie (2:0). V dalších mnoha zápasech ale spíš upachtěné výhry, které Plzeň urvala těsně 1:0 především zásluhou svých obřích zkušeností.

Pavel Vrba nezapomněl vyzdvihnout, že jeho tým po delší době vstřelil tři branky, s tím logicky musí být spokojený. Na druhou stranu by upřímná kritika směrem k hráčům, kteří delší dobu nehrají podle představ a možností, možná neuškodila.