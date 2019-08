Bravo! Slavia postupem do LM stvrdila přerod v nejsilnější klub v Česku | iSport.cz

Psal se 6. prosinec 2011. Viktoria Plzeň urvala slavnou remízu 2:2 s AC Milán, vyprodaný Eden tehdy tleskal hladové a populární partě kolem Pavla Horvátha, Davida Limberského, Daniela Koláře, Milan Petržely a dalších. Všemu šéfoval Pavel Vrba.

Dnes už je to poněkud bizarní představa, že by nenáviděnému rivalovi někdo v Praze fandil, přitom od té doby uteklo pouze osm let. Tehdy se ale naposledy hrála Liga mistrů v hlavním městě. Zatímco Západočeši se nadechovali k nejslavnější éře klubu, Slavia spíš pomalu zabředávala do vlastních problémů.

SESTŘIH: Slavia - Kluž 1:0. Eden se dočká Ligy mistrů, euforii stvrdil Bořil

Ve středu večer, 28. srpna 2019, je ale situace už úplně jiná. „Sešívané“ hnal vyprodaný stadion, atmosféra, kterou přichystali natěšení diváci v čele s Tribunou Sever, byla na české poměry naprosto mimořádná.

Dobře, že spory posledních týdnů hodili všichni za hlavu a naplno hnali domácí jedenáctku za kýženým úspěchem. Člověku až běhal mráz po zádech, když se fanoušci za bránou nadechli k chorálům a rozezpívali celý stadion.

Slavia si postup přes Kluž těžce vydřela, dlouho byla odveta naprosto otevřená a napínavá. Nervózní a sakra důležitý večer ale dopadl pro českého mistra dobře. A zcela zaslouženě.

Dva tituly, jarní jízda Evropou, mimořádně silný a napěchovaný kádr, ofenzivní líbivá hra pod taktovkou Jindřicha Trpišovského. K tomu natěšení hráči, kteří na trávníku vypustili duši, aby se mezi absolutní elitu konečně podívali. To je Slavia na konci léta 2019, připravená i na střety s největšími evropskými giganty.

Všichni v klubu i ti, co na stadion chodí na fotbal, si sladkou odměnu v podobě Ligy mistrů v Edenu za roky trápení a nejistoty zaslouží. Teď je z českých klubů na řadě rozjetá Slavia, nikoliv Plzeň.