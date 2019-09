Plzeň chce kousat Slavii. Horké hlavy značí ligovou pohotovost | iSport.cz

Hodně se mluví o Slavii, že je v současné formě odskočená od zbytku ligy. Trpišovského parta se ale nesmí nechat ukolébat, stačí se jen podívat na tabulku. Viktoria Plzeň si drží minimální (tříbodový) odstup a chce úřadujícímu šampionovi cestu za obhajobou co nejvíc ztížit.



Plzeň se nyní koncentruje na ligu, nic jiného mužstvu (kromě MOL Cupu) ani nezbývá. Hráči s Jabloncem dvakrát prohrávali, přesto vyválčili důležitou výhru. To, že o bodový zisk opravdu hodně stojí celý klub, dokládá i scéna z konce prvního poločasu.



Adolf Šádek bez váhání vyjel po Petru Radovi, který emotivně promlouval k Michaelu Krmenčíkovi. Střetly se dvě horké hlavy, div se nepustily do nějaké zápasnické vložky. Po vychladnutí si ale podaly ruce na usmířenou a svár brzy ukončily.

Plzeň - Jablonec: Krásná pumelice Kopice otáčí skóre, 3:2!

Plzeň využívá všechny cesty, jak získávat body do ligové tabulky. Vrchní boss klubu jasně demonstroval, že mu na výsledku záleží, udělá pro něj prakticky cokoliv. Je zvykem, že domácí zápasy tráví mezi střídačkami, kde má blízko ke všemu dění. Často diskutuje se čtvrtým sudím, čímž ho snadno může dostat pod tlak. Je na rozhodčích, aby nastavili mantinely, za které ani plzeňského šéfa nepustí.

Slavii čeká podzimní jízda Ligou mistrů, sváteční duely v Miláně, Barceloně a Dortmundu. Nesmí ale zapomínat na ligovou scénu. Viktoria Plzeň, aktuálně největší vyzyvatel, se z krize poměrně rychle oklepal a zase sbírá body. Liga tak bude ještě dlouhá a na špičce i velmi zajímavá…

