Šádkova lákadla pro česká esa do Plzně. Ambice, ale nikoliv přeplácení

Objetí se šéfem. Vladimír Darida krátce poté, co na tiskové konferenci v doprovodu manažera Ondreje Chovance (vpravo) a majitele Viktorie Plzeň Tomáše Paclíka oznámil odchod do Freiburgu • Michal Beránek Sport

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Přivést zpátky do Plzně Vladimíra Daridu, případně podepsat Matěje Vydru? V případě českého mistra zní taková jména jako naprostá bomba. Partie o bývalého kapitána reprezentace už je rozehraná, získat uzdravujícího se útočníka bude složitější úkol. Odvaha podepsat nedávné členy reprezentace jen ukazuje, že Plzeň míří na přestupovém trhu sakra vysoko.

Darida ve 32 letech ošidný návrat z ciziny může zvládnout. Celou kariéru pečlivě dbá o své tělo, drží bezlepkovou dietu a těží z vybudované kondice. Fyzicky je na tom tak, že klidně čtyři, pět let odehraje na nejvyšší úrovni. Západočeši by získali poctivého pracanta, tvůrce hry s výbornou kopací technikou.

V Plzni by jeho návrat uvítali, běhavý hráč je oblíbený u fanoušků, trenéři s ním rádi pracují. Je to zároveň osobnost do kabiny, vždyť i v národním týmu dělal kapitána. Výrazně uleví středové dvojici Kalvach, Bucha, kterou trenér Bílek téměř nesundává ze hřiště.

Vydra se zase rychle zotavuje po těžké operaci kolene. Adolf Šádek sondoval situaci už v létě, jakmile útočník získá svolení k návratu na trávník, může rozjet další kolo jednání. Získal by rozdílového hráče s životopisem, jaký na českých ligových trávnících aktuálně neběhá.

Plzeňský boss nepůjde do přeplácení zahraničních zájemců, případně pražských rivalů, pokud vstoupí do hry o jednoho z hráčů. V klubu je jasně daná platová hranice, za níž Šádek nepůjde, aby nerozbil kabinu. Sice lanaří velká jména, která by se zařadila k nejlépe placeným členům týmu, ale rozhodně nebude rozdávat milionové smlouvy, jaké pro největší hvězdy mají k dispozici ve Slavii nebo Spartě. Místo toho disponuje jinými lákadly.

Daridovi, případně Vydrovi nabídne sportovní vizi i nesporné pohárové ambice. Kabina pod velením Michala Bílka šlape, mužstvo na jaře půjde za titulem, případně za dalším pokusem o Ligu mistrů. Což jsou mety, jaké musí zajímat i bývalé reprezentanty.