Plzni došla šťáva. Hazard s oporami, hořící Bucha je složitou záhadou

BLOG JONÁŠE BARTOŠE | Sám trenér Miroslav Koubek prohlásil, že hrát v neděli po evropském čtvrtku je z hlediska regenerace nejhorší varianta. V základu udělal na zápas se Slováckem tři změny, ale evidentně to nestačilo. Plzeň zhruba od šedesáté minuty absolutně odešla. Hráči jen marně sledovali, jak aktivní soupeř rozsypal gólový měšec a zvítězil 4:1. Nedaří se zacelit díry po zdrchaných nebo zraněných oporách.

Viktoria mohla proti Slovácku v první půli rozhodnout, místo toho schytala těžký direkt. Po Liberci a Karviné už třetí v krátké době. Před týdnem skolila Slavii, ale na vedoucí Spartu ztrácí hrozivých 13 bodů. K dobru má zápas v Mladé Boleslavi, která je aktuálně o bod před Plzní.

Západočeši dojíždí na obtížný program, zápasy táhnou v úzké paletě hráčů. Proti Slovácku nevyužili za stavu 1:1 další zajímavé šance a pak se rozložili. Tři góly během devíti minut zní brutálně, ale odpovídaly tomu, co se v Doosan Areně během klíčové pasáže zápasu dělo.

Domácí hráči zabořili nohy do bahna, naopak Slovácko lehce a snadno proměňovalo rychlé smrtící kontry. Kromě Cadua a Chorého nebyl na domácí straně nikdo s energií povstat a zápas zachránit. Trenér Koubek na lavičce marně hledá kvalitu. Pavla Buchu s Liborem Holíkem sundal už o přestávce, zejména výkony prvně jmenovaného jsou těžko pochopitelnou a složitou záhadou. Hráč s reprezentačním potenciálem se zadrhl, kazil laciné přihrávky a uprostřed hořel. V hierarchii ho přeskočil Ibrahim Traoré, který po náročném zápřahu s Dinamem nebyl na Slovácko použitelný od začátku. Bucha o svém aktuálním trápení možná až moc přemýšlí, potřebuje uvolnit nohy, aby navázal na výkony, jaké bezesporu jsou v jeho schopnostech.

Do ofenzivy významně schází Durosinmi s Vydrou. Vzhledem k Chorého reprezentační nominaci pojede Plzeň na čtvrteční pohár do Olomouce pouze s jedním hroťákem Janem Klimentem. Tomu se navíc vůbec nedaří, v rozjeté sezoně se trefil pouze proti Zlínu.

Ostatní náhradníci, když dostanou prostor, v náročném Koubkově schématu nezvládají to, co členové ideální sestavy. Upozaděný je Adam Vlkanova. Se Slováckem dostal třináct minut na hřišti poté, co proseděl pět zápasů na lavičce. Za rozhodnutého stavu jen těžko mohl s vývojem něco udělat.

Ve vrcholící části podzimu jde až o hazard s přetěžovanými oporami, což se jasně projevilo třeba na Lukáši Kalvachovi. Po zápase odmítal slova o únavě, ale proti Slovácku šlo o jeho nejhorší výkon v sezoně. Potřebuje si odfrknout, 24 odehraných zápasů ve čtyřech měsících prakticky bez střídání se musí na výkonu projevit.

Odpočatý na lavičce opět zůstal zdravý kapitán Lukáš Hejda. Proti plzeňskému lídrovi hraje aktuální forma – v duelu s Karvinou nezahrál ideální part, chyby dělal i v předchozích zápasech. Vzadu se navíc dařilo trojce Dweh, Hranáč, Jemelka, nebyl důvod cokoliv měnit. Lze navíc pochopit Koubkovy obavy z rychlosti ofenzivních hráčů Slovácka, kvůli kterým nakonec zkušeného stopera do sestavy nedal. Nakonec ale i Dweha dohnal náročný sled utkání, čerstvý Hejda by i přes své limity jeho part možná zvládl lépe.

Plzeň v náročném programu nemá arzenál podobný pražským „S“, také proto v posledních týdnech nabrala v lize významnou ztrátu. Takovou, že je realitou souboj o třetí místo, nikoliv titulové dostihy s mocnějšími konkurenty.