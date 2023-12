Chorý si zbytečně kazí reputaci. Jiný nebude, ale v týmu ho mít chcete…

Chorého logicky štve veřejné lynčování, ze svého úhlu pohledu cítí křivdu, že se neřeší tvrdé zákroky na něj – třeba naposledy od Marka Suchého, nebo brutální zájezd hradeckého kapitána Petra Kodeše, za který měl být vyloučený.

Vzhledem k jeho stylu hry ale na něj vždycky bude víc vidět. S každou akcí podobné došlápnutí na Trmala se otevřou jeho dřívější excesy. Když vás soupeři nesnáší, je to pro vás vizitka, že nehrajete špatně, jste nebezpečný, obránci si vás speciálně všímají. Ale údery do hlavy, zbytečné dohrávání, hádky se soupeřem nebo jiné zákeřnosti do repertoáru reprezentanta patřit nemají.

Chorý jiný nebude, ani nechce být. Věří tomu, co mu na hřišti funguje, navíc má oporu v rodině a mezi svými nejbližšími, respektují ho spoluhráči a podporuje celý klub. Při souboji s Trmalem je navíc vidět, že gólmana netrefil. Na druhou stranu svým pohybem poté, co už nemohl hrát míč, šel do brankáře zbytečně. Jednoznačně nesportovně, což se forvardovi nejvíc vyčítá.

Hradec Králové - Plzeň: Kodeš sestřelil Chorého zezadu, dostal jen žlutou kartu Video se připravuje ...

Problémy se v případě Chorého nabalují, pak stačí jen drobnost, kterou byste u jiných hráčů třeba i přešli, a exploze vášní je na světě. Je ale třeba pořád vnímat, že zatímco u disciplinárních prohřešků se recidiva bere v potaz, při soubojích na hřišti se sudí musí dívat na Chorého jako na jakéhokoliv jiného hráče. Také proto bylo žluté napomenutí z Boleslavi z pohledu komise rozhodčích zcela v pořádku.

V Plzni vidí, jak Chorý dokáže být na hřišti platný, soupeři se chystají speciálně na něj. Vyhrává hlavičky, souboje, odpracuje spousty věcí pro tým. Miroslav Koubek nebo jeho předchůdci na západě Čech tohle dobře vědí. Od chvíle, co odešel Jean-David Beauguel, dvoumetrový chasník skoro neslézá ze hřiště a je na něm do velké míry stavěná celá taktika.

Od spoluhráčů nebo lidí, co jsou v bližším kontaktu s olomouckým odchovancem, na něj slyšíte kladné reakce. S Chorým v týmu hrát chcete, proti němu vůbec. V šatně platí za lídra, bere na sebe odpovědnost v těžkých chvílích, v důležitých zápasech se vyžívá. Nejvíc se nahecuje na rivaly z Letné a Edenu, v pohárových zápasech Ligy mistrů nebo naposledy v klíčové bitvě kvalifikace o EURO. V Olomouci končil svůj premiérový start v nároďáku proti Moldavsku s bilancí 1+1.

Pro své parťáky pracuje i tím, že z nich sejme tlak. Všichni proti Chorému a ostatní mají klid. Došlápnutí směrem k Trmalově noze vnímá jako chytrost, cestu k tomu, jak se soupeři dostat do hlavy. Což je ale v podobných situacích špatně. Pokud si chce vylepšit reputaci obecně, stát se pravidelným reprezentantem nebo snad ještě vystřelit k angažmá v cizině, musí najít zdravou míru, co už je i v zápalu boje za hranou. Právě tím si kazí své gólové momenty a všechny klady, jaké svému týmu umí nabídnout.