Chorý je výborný útočník, ale ať se opravdu nediví, že ho NIKDE nemají rádi

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Miluje velké zápasy, umí je rozhodnout. Tak jako nedávno proti Moldavsku, kdy Tomáš Chorý pomohl poslat českou reprezentaci na EURO 2024 parádním výkonem a bilancí 1+1. Taky se ale bohužel umí chovat zákeřně (neplést s příslovcem důrazně), což jinak výbornému útočníkovi kazí renomé. Znovu to předvedl ve středu v Mladé Boleslavi, ani s Matoušem Trmalem kamarád nebude.

Po premiérovém utkání za reprezentaci, symbolicky na olomouckém Andrově stadionu, kde vyrostl, sršel štěstím. Dnes už bývalý kouč nároďáku Jaroslav Šilhavý vsadil v klíčovém utkání s Moldavskem překvapivě na Tomáše Chorého – a plzeňský forvard mu důvěru vrchovatě splatil.

Dvoumetrový hroťák byl po utkání naměkko, neodpustil si však ironické poznámky na to, jak jej všude po republice mají rádi, včetně domovské Hané. A že hodně lidí žije spíš neúspěchem než úspěchem.

Chorý by si však měl přiznat, že za pískot ze všech tribun tuzemských stadionů na vlastní osobu a za status krále FORTUNA:LIGY v neoblíbenosti fanoušků i protihráčů si může pouze sám. Nikdo jiný.

Pro svůj mančaft vždy udělá maximum, přetrhne se, vymáčkne do posledních sil. Dává důležité góly. Na to se trenéři v Plzni mohou dlouhodobě spolehnout a za to si ho cení. Stejně tak boss Viktorie Adolf Šádek.

Pravidelně opakující zkraty mu nicméně renomé kazí. Chorý se vůbec nemůže divit tomu, že i po životním výkonu proti Moldavsku, kterému vstřelil gól a navrch přidal asistenci, byly reakce veřejnosti vůči němu rozporuplné. Lidé ho zkrátka v českém dresu ne(u)vidí rádi. To je prostě fakt.

Je sice hezké, že se kolem něj objevují obhajující názory o tom, že za 192 ligových startů neviděl jedinou červenou kartu, což má být přece známka toho, že není nijak ostrý či záludný.

Zároveň je to ale velmi smutná obžaloba rozhodčích a celého na ně napojeného systému včetně VAR a disciplinárky. Právě proto, že Chorý nebyl nikdy vyloučen a řádně potrestán za několik ošklivých zkratů, si totiž pak dovolí prasárny opakovat. Prochází mu, tak proč se měnit.

Nebo má někdo jiné vysvětlení, proč v Mladé Boleslavi ve 26. minutě kopne domácího brankáře Matouše Trmala, který už míč na kraji vápna dobrou sekundu drží v rukavicích? A proč se pak pořez se sto kilogramy válí, drží za nohu a za obličej, jako by ho naopak fauloval gólman?

V Hradci Králové zase hlavou atakuje Michala Leibla, střety se sparťanem Asgerem Sörensenem už radši ani nepřipomínejme. A tak dále.

„Je to na psychologa,“ prohlásil nedávno Jiří Kotrba v pořadu Ligový Insider na iSport TV.

Nezbývá než souhlasit. A hlavně se nedivit tomu, že Chorý není populární. Každý sám svého štěstí strůjce. A ano, i takové detaily mohou hrát roli při závěrečné nominaci na německé EURO 2024.