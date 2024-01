Zkouška nervů. Plzeň ustála tlak brousků, roste forma a chuť Chorého

PŘÍMO Z BENIDORMU | Plzeň má v sestavě několik borců, kteří se jen tak nevylekají. Ani brousků z Kryvbasu, když začali v neděli chodit do soubojů nohama napřed a často hrozilo zranění. Přípravný duel se může změnit v nebezpečnou řežbu, ale i takové zkoušky se trenérům hodí – vidí, kdo z hráčů v těžkých chvílích uhýbá a kdo naopak dokáže ustát tlak nepříjemného soupeře.

„Hrál se fotbálek,“ usmíval se plzeňský kapitán Lukáš Hejda, když odcházel z placu po vyhroceném závěru první půle. Byl jedním z těch, co vtrhli do chumlu hráčů, aby soupeři vysvětlil, co už se nedělá. Zatímco před výkopem se aktéři nedělní přípravy společně fotili s ukrajinskou vlajkou, v následujících minutách se hřiště proměnilo v nebezpečnou zónu.

V přípravě se občas stane, že se hra zvrtne a soupeři jdou do sebe. Většinou zcela zbytečně a nepochopitelně. Jenže nikdo nechce uhnout, každý hraje o fleka. Proto se jiskří. Zvlášť soupeři z Balkánu nebo z východu dokážou zápas snadno vyhrotit. Přesně jako jedenáctka Kryvbasu – s Plzní brzy prohrávala a začala dojíždět každý souboj. Ne tělem, ale zákeřně na nohy, což si hráči českého celku nenechali líbit a přitvrdili taky.

Pro Viktorii je důležité, že má v sestavě i ostré hochy, kteří se při náhlém presu nesesypou. Lukáš Červ, Tomáš Chorý, Ibrahim Traoré, Lukáš Hejda i další. Všechno hráči, co dokáží přitvrdit, když je třeba, postavit se za své parťáky. Trenéři i lidé z vedení je na tribunách museli v neděli chvílemi krotit. Naštěstí se vše nezvrtlo tak, aby se hráči pustili na place do pěstních soubojů a zápase se musel ukončit.

Pro Viktorii je důležitý také fakt, že na hrot vypustila rozjetého a hladového Chorého. Po naskočení do přípravy vypadá jako střelec v reprezentační formě, prosadil se v obou zápasech. Vyléčil zranění v obličeji a má obrovskou chuť navázat na podzimní momenty, kdy mužstvu výrazně pomáhal nebo zvládl svůj snový debut v národním týmu proti Moldavsku. Rozhodně nechce opakovat nepříjemný moment z Mladé Boleslavi, kde zbytečně dohrál gólmana Matouše Trmala a řešilo se jeho žluté napomenutí.

Plzeň i přes vyhrocené momenty v neděli ve Španělsku udržela nervy, navíc zvládla i oslabení. Trenérům zápas ukázal, že příprava mužstva zatím kráčí dobrým směrem.