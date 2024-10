Hašek (logicky) bez Schicka. Národní tým si bez něj teď poradí

Patrik Schick odehrál 68 minut při českém průšvihu v Gruzii. Vepředu se vůbec neprosadil, svezl se s bídným výkonem týmu, který v Tbilisi vybouchl a padl 1:4. Od hlavní persony nebylo na hřišti vidět vůbec nic. Křečovitá snaha se postupně měnila v odevzdanost a kyselé naštvání z marného průběhu utkání.

O tři dny později v Edenu proti Ukrajině už seděl mezi náhradníky, na plac se dostal na posledních deset minut. Zápas z výrazné části na hrotu odmakal Tomáš Chorý. Zcela jiný typ hráče, ale v rozpoložení týmu mnohem platnější – bojovník, rváč, který na hřišti za své parťáky padne.

Zápasy s Albánií a proti Ukrajině proběhnou úplně bez nejlepšího střelce na EURO z roku 2021. Důvodem jsou Schickovy drobné šrámy, po vzájemné dohodě s Ivanem Haškem je v reprezentačním okénku doléčí v klubu a v klidu potrénuje.

Druhou věcí je, že Schick na podzim 2024 není pro nároďák panem Nepostradatelným. Takovým hráčem, který v nejlepší formě rozhodoval velké zápasy prakticky sám. Stačí si vzpomenout na památný dloubáček z půlky brány proti Skotsku před třemi lety.

Schick pro národní tým odvedl v posledních letech spousty práce, pokud mu to zdravotní stav jen trošku dovoloval, na srazy jezdil a pravidelně hrál. Jenže teď není ve své kůži.

V případě ostrého startu kvalifikace na mistrovství světa by se do nominace třeba vešel i nyní, aby pomohl aspoň na část utkání. V období podzimní Ligy národů si ale trenéři vyhodnotili, že nemá smysl brát Schicka za každou cenu.

Ani pokud by se dal do kupy, není jisté, že by automaticky patřil do základu. Už proti Ukrajině na hrotu makal Chorý, který se ve Slavii rozjel do fantastické formy. Aktuálně je právě on českým útočníkem číslo jedna, na něhož budou trenéři v následujících dvou zápasech spoléhat.

Schick od posledního reprezentačního srazu naskočil v Leverkusenu do tří zápasů, jen jednou figuroval v základu, nedal gól ani asistenci. Poslední dva zápasy proseděl mezi náhradníky, je možné, že také kvůli zdravotním limitům. Pravdou je, že jedničkou v útoku Leverkusenu je famózní Victor Boniface, přes kterého se český forvard do základu dostává jen těžko.

Těžké a pro mnohé překvapivé rozhodnutí Ivana Haška může být nakonec prospěšné pro všechny strany. Nemá smysl držet v týmu polovičního Schicka použitelného pouze na pár minut. Na podobné úseky na hřišti může být platnější i olomoucký Jan Kliment, aktuálně nejlepší střelec ligy s devíti zásahy.

Navíc trenéři proti Ukrajině zjistili, kudy může vést cesta k úspěchu. Hašek v Edenu trefil sestavu, uspěl i díky tomu, že nastoupili hráči s aktuální formou – Chorý, Šulc, Provod, Černý, … Zkrátka ti, co hráli dobře v evropských kvalifikacích a pravidelně nastupovali v klubech.

Aktuální nominace hráčů v poli dává jasný signál - pokud nemáš minuty v klubu, hrát nebudeš. Stejně jako Schick dopadl i Robin Hranáč, který se pomalu adaptuje v Hoffenheimu a poslední tři zápasy ani nebyl v nominaci na zápas.