Ještě jeden rok pro Koubka. Zvládá přerod kádru, klubu vydělal stamiliony

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Na plzeňské lavičce odtrénoval v neděli stý zápas, v lize dokonce jubilejní zápas číslo 300. Miroslav Koubek nekouká do občanky ani na uplynulé roky kariéry, ale před sebe. V 73 letech hledá výzvy mezi mnohem mladšími kolegy i konkurenty, drží se v obdivuhodné fyzické a psychické kondici. Fotbalové prostředí a tlak na výsledky ho v Plzni nabíjejí. Po sezoně mu vyprší kontrakt, ale ve stávajícím rozpoložení to může dopadnout jinak – aktuální situace nabízí řešení, aby zkušený bard na západě Čech ještě o rok prodloužil.

Miroslav Koubek natahuje nejlepší léta trenérské kariéry, drží se ve formě. Lidé z jeho blízkosti často zmiňují, že fyzicky je na tom na svůj věk mimořádně dobře. Třeba když ho vyvolává plzeňský kotel po výhrách za bránou na děkovačku, energicky přeběhne půlku hřiště, aby poděkoval nadšeným příznivcům.

Plzeň musí v blízkém horizontu rozhodnout, jak dál. Trenér je podepsaný do konce sezony, pokud chce vedení klubu hledat náhradu, je třeba začít po Novém roce rozjíždět jednání. Vytipovat a oslovit případné kandidáty, připravit co nejlepší řešení do dalších let. Vzhledem k trenérovu věku a končícímu kontraktu logická věc.

Jenže za Koubka mluví výsledky, v závěru velice úspěšného podzimu se jen těžko přemýšlí nad tím, že by měl trenér končit. Plzeňští bossové se mohou na