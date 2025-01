Přetlak v útoku? Nechte prostor pro Vydru. Plzeňská síla i otazníky

Před startem jara se Matěj Vydra dohodl s Adolfem Šádkem na nové smlouvě, ve Viktorii by měl vydržet i do nadcházející sezony. Co je důležité - zůstává zdravý, naplno trénuje a drží si perfektní formu. Na tribuně mezi lidmi sledujícími plzeňské zápasy často padají věty o tom, že tohle je ten Vydra z Premier League. Dostává se do fazony, v níž po něm v mladším věku prahly zajímavé anglické kluby.

Pokud vydrží nastolené tempo, právě on by měl mít v západočeské ofenzivě nejsilnější roli a dostat patřičný prostor. Sám zmínil, že není typem, co zamotá zápasy z pozice žolíka v závěrečných minutách. Potřebuje hrát, cítit jistotu, nabrat sebevědomí. A přesně na takový level se nyní v Plzni dostal.

Vepředu si vyhoví se Šulcem i Aduem, sbírá body a má enormní chuť vyhrát s Plzní nějakou velkou trofej. Ofenzivní „trojzubec“ může pořádně motat obrany napříč ligou, navíc jsou připraveni další – velmi dobře nachystaný přišel i Memič z Karviné.

Proti Piastu skóroval dvakrát, zajímavé věci předvedl i v generálce s AIK, kam naskočil zhruba na poslední dvacetiminutovku. Zajímavou variantou na levou stranu hřiště je i druhá zimní posila Merchas Doski ze Slovácka.

Klíčoví hráči Viktorie během krátké pauzy neztratili chuť a formu, před duelem s Anderlechtem nemusí trenér Miroslav Koubek sahat do osvědčené jedenáctky. Drobnou mrzutostí jsou ti, co v generálce zůstali na tribuně – Rafiu Durosinmi, Jiří Panoš a Cheick Souaré.

Prvně jmenovaný se vrací do akce po více jak roční pauze. Původně se zdálo, že půjde už v Benidormu do zápasů, trenéři po dohodě s lékaři a dalšími lidmi kolem týmu ale návratový proces přibrzdili. Nigerijského bijce chtějí mít stoprocentně nachystaného, nechtějí riskovat, že by útočník vypadl kvůli jinému zranění, což se po dlouhé pauze snadno stane.

Souaré má se zdravotními výpadky dlouhodobý problém, trvalo skoro celý podzim, než se vrátil na hřiště. V závěru přípravy znovu vypadl z tréninku kvůli drobnějšímu problému ze druhého zápasu proti Piastu.

Panoš, stále ještě dorostenec ve fyzickém vývoji a přeměně z dítěte na muže, se také před generálkou necítil stoprocentně fit. Po velkém zápřahu dostal na konci soustředění volnější režim.

Problémem je, že do duelu s Anderlechtem a v Bilbau nemohou jít posily Memič s Doskim, tudíž se kádr lehce zúžil. Po odchodech Jhona Mosquery, Erika Jirky a zařazení Ricardinha na transferlist zbývají na evropské soupisce volná místa, která může Plzeň doplnit až na případné play off. Zdravotní stav kádru je tedy asi jediným nepříjemným otazníkem, který bude západočeský klub řešit před ostrým startem jara.