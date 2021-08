Messi: fotbalová Eiffelovka? Tíha v PSG, první start i odvážné propočty

Dávno tomu, co byly zraky fotbalového světa upřeny do Remeše. V neděli se to dost možná stane zase. K pozorování nebudou ani tak výkony hráčů domácího Stade de Reims, dvojnásobného finalisty Poháru mistrů evropských zemí na konci 50. let minulého století, jako prosté zjevení muže v dresu soupeře. Ve třetím kole francouzské Ligue 1 by už mohl za Paris St.-Germain nastoupit Lionel Messi. Pokud ho trenér Mauricio Pochettino nasadí, bude to událost, jaká tu už dlouho nebyla. Snad když hrál Diego Maradona poprvé za Neapol.