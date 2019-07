Přestupy hvězd ligy do Belgie? Výstup z komfortní zóny blíž vyspělé Evropě | iSport.cz

My v Česku jsme občas až příliš zahledění do sebe a uznáváme málokoho, pokud to tedy už není ultra vysoká kvalita, kterou nelze zpochybnit. Belgickou Jupiler League do tohoto ranku neřadíme. Patrik Hrošovský, Simon Deli i Michael Ngadeu přece mají na lepší soutěž! To byl opakovaně zaznívající názor.

Jestli udělali správný krok, se teprve ukáže, z jejich osobních pohledů je ale naprosto logický. A odvážný. Opouští komfortní zónu, jdou za výzvou, na kterou se jiní necítí být připraveni, což mohl být podle některých lidí z klubu částečně i případ Tomáše Součka.

Poměry v českém fotbale se změnily. Dva největší kluby, pražská „S“, a k tomu částečně i Viktoria Plzeň, dokáží svým hráčům nabídnout nadstandardní platové podmínky, v některých případech na naše poměry až extrémní. Má to dva efekty.