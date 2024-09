Dilema pro City v boji o titul. Jak nahradit nenahraditelného Rodriho?

U málokterého hráče, jehož hlavní statistiky nejsou založeny na počtu vstřelených gólů či asistencí, vydávají čísla tak impozantní důkaz o jeho výjimečnosti, jako právě v případě osmadvacetiletého Španěla.

Vlastně si musíte vybrat, které z nich vystihuje jeho přínos nejtrefněji. Nejčastěji se připomíná statistika, která ukazuje, že s Rodrim v sestavě „Citizens“ vyhráli 74 procent svých ligových zápasů, zatímco bez něj jen 62 %.

Ještě třaskavěji vyznívá jeho absence, když se zaměříme na porážky City. Se zkušeným záložníkem prohrají každý jedenáctý duel, bez něj každý třetí!

Trenér Pep Guardiola na páteční tiskové konferenci potvrdil, že muž, jehož před pár dny označil za „nenahraditelného“, bude chybět až do konce sezony a že typově podobného borce nemá. „Budeme muset najít cestu, jak ho týmově nahradit,“ prohlásil.

Rodri je úžasný v zisku míče a zachytávání soupeřových útoků – od jeho debutu v létě 2019 dokázal pouze Declan Rice získat víc míčů, konkrétně 1356, což je jen o 8 víc než Rodri.

Neobjede se bez něj zakládání útoku. Celkově mu statistici napočítali 13 699 přihrávek, téměř o dva tisíce víc než druhému Lewisi Dunkovi. Úspěšnost? Mimořádných 91,9 %. A nejde jen o jednoduché přihrávčičky na pár metrů. S velkým náskokem vede i tabulku úspěšných přihrávek do finální třetiny hřiště (3354). Druhý Bruno Fernandes se k třítisícové hranici teprve blíží (2990).

Jako Cantona pro United

Samozřejmě, že to není jen o číslech. Když je potřeba, zachová ve vypjatých chvílích, obklopen soupeři, klid a rozehraje nebezpečnou akci. Když si to situace žádá, umí i vybuchnout a chránit svůj tým. Jeho význam spočívá i v tom, jak se chová na hřišti a mimo něj.

Dokáže svým přístupem inspirovat i mladší spoluhráče. Když jsem při zápase West Ham United - Manchester City seděl hned za lavičkou týmu hostů, sledoval jsem ho mezi náhradníky, kde seděl, protože ještě nebyl plně fyzicky připravený na základní sestavu. Povzbuzoval spoluhráče, vstal, zatleskal, když se něco povedlo. A také, když to úplně nevyšlo. Lídr.

V Anglii pro takové hráče rádi používají i označení „talismany týmů“. Komentátor The Times Matthew Syed ve svém sloupku připomněl, že podobnou roli kdysi zastával v Manchester United i Erik Cantona. V jeho případě to zdaleka nebylo jen o gólech, krásných akcích a sympaticky arogantních gólových oslavách. „Když jsem se jednou bavil s generací hráčů Class of 92, překvapilo mě, jak často se debata stočila ke Cantonovi. K jeho pracovitosti, charismatu, výstřednosti i obyčejné přítomnosti na tréninkovém hřišti,“ napsal Syed a doplnil to slovy Davida Beckhama : „Po Cantonově odchodu už to nikdy nebylo takové.“

Tohle je stejně důležitý, jen méně viditelný přínos pravých lídrů než jen holé statistiky. Ale když v Rodriho případě jsou tak úžasné, že to jednou z nich zakončím. S mistrem Evropy v sestavě získal Manchester City v průměru 2,37 bodů na zápas. Když chyběl, číslo kleslo na 1,9. Pokud se tohoto průměru klub držel až do konce sezony, získal by 76 bodů. A to je na titul hodně málo…

Nemyslím si, že by na Guardiolův tým okamžitě padla deka. Absence klíčové opory se projevuje především v těch nejtěžších zápasech proti přímým konkurentům v boji o titul. Tím asi nebude Newcastle United, jejich sobotní protivník. Na druhou stranu, zápasy v St. James‘ Parku patří obvykle k nejnáročnějším prověrkám.

Tento souboj otevře 6. kolo, s výkopem ve 13:30. Stanice CANAL+ Sport pro diváky chystá stále oblíbenější zápasové studio MatchTime, jehož součástí pak bude následně duel od 16.00 Chelsea-Brighton.

Tak co, jak dopadnou City bez Rodriho?