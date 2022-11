MS poslouží jako nejlepší motivace. A poslední kolo? Šance se ukázat

West Ham proti Crystal Palace poslal do vedení Said Benrahma • Reuters

Podzimní část anglické nejvyšší fotbalové soutěže jde do finiše. Program CANAL+ Sport zve tento víkend na nabitou sobotu, kdy si diváci nejlepšího anglického fotbalu mohou vychutnat bohatý konferenční přenos, doplněný „dvouzápasovým“ studiem Match Time.

Význam 16. kola není radno podceňovat. Klubový fotbal v Anglii se po něm na šest týdnů nedobrovolně odmlčí. Jednotlivá mužstva mají pod časovým tlakem o zvýšenou motivaci postaráno. Mnozí hráči se pokusí využít poslední šance, aby v ostrém zápase přesvědčili i své reprezentační trenéry, že patří do základní sestavy. Nikdo si také nepřeje zažít hořkou podzimní rozlučku s ligovým fotbalem.

Zápas kola pohledem z kabin

Víkend s Premier League nenabízí šlágr klasického formátu, přesto se s nejsledovanější ligou světa na obrazovkách nudit nebudete. V sobotu se můžete těšit na náš konferenční přenos, který proběhne pod taktovkou Martina Minhy a v reálném čase nabídne to nejlepší z pěti současně hraných zápasů od 16:00.

Jako tahák celého kola se jeví konfrontace třetího Newcastlu se sedmou Chelsea. Svěřenci Eddieho Howea patří k největším překvapením aktuálního ročníku. Stejně tak jako první Arsenal a druhý Manchester City, i tým ze severovýchodní části Anglie utrpěl v sezoně dosud jedinou porážku.

CANAL+ Sport nabídne v rámci sobotního studia Match Time, které startuje v 18:00, hned dva exkluzivní rozhovory. O aktuální formě Newcastlu, sezonních cílech a víkendové motivaci se pro CANAL+ Sport rozpovídal manažer Magpies, který už nedočkavě vyhlíží sobotní duel.

„Chelsea má skvělého manažera a výborné individuality. Velmi dobře si vybavuji náš poslední vzájemný zápas, kdy jsme inkasovali v samotném závěru, což nakonec bohužel rozhodlo o naší porážce. Už tehdy jsme ale naznačili, že jsme na vzestupu. Těší mě, že se v sobotu budeme moci kromě solidní formy opřít i o skvělé fanoušky,“ řekl pro CANAL+ Sport Eddie Howe. Manažer Newcastlu také objasnil, v čem vidí výkonnostní růst Miguela Almiróna, který díky mimořádné produktivitě patří k největším kometám sezony.

Nechybí ani pohled londýnského soupeře Magpies. Středopolař Chelsea Ruben Loftus-Cheek po bolestivé porážce s Arsenalem zhodnotil výkon Blues a zároveň nešetřil chválou na adresu nečekaného lídra listopadové tabulky. Proti rozjetému Newcastlu si ovšem kabina Chelsea věří.

„Zápas s Newcastlem bude velmi náročný. Jsou ve formě, věří si a hrají jako tým. Po zásluze jsou za to v tabulce odměněni. Nám se poslední zápasy nepodařily, ale právě proto vnímám sobotní utkání jako velkou příležitost ukázat, že na to máme. Pojedeme si do Newcastlu pro tři body,“ prohlásil 26letý záložník v exkluzivním rozhovoru pro CANAL+ Sport.

Svátky s Premier League

Redaktoři CANAL+ Sport měli v říjnu možnost vyzpovídat hned pětici brankářských jedniček Premier League, listopad patří manažerům. Martin Minha si už podruhé v ročníku popovídal se sympatickým Stevem Cooperem, koučem průběžně posledního Nottinghamu Forest. To nejlepší z rozhovoru naservírujeme v naší pondělní talk-show Premier Club, kde se ohlédneme za víkendovým děním. Živě vysílaný zábavný pořad z dílny CANAL+ Sport startuje v pondělí ve 21:00.

Závěrem rád připomenu, že televize CANAL+ Sport nabízí všech 380 zápasů v sezoně v přímém přenosu. Po katarském šampionátu se anglický fotbal znovu rozjede hned na „Boxing Day“, tedy 26. prosince a bude nás prakticky nepřetržitě bavit až do konce května roku 2023. Vychutnejte si to nejlepší z nejsledovanější fotbalové soutěže světa, která se tradičně láme na přelomu roku.

Přeju vám příjemný víkend s Premier League.