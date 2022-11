Insider z Čech poznal anglický fotbal na dřeň. Popsal i zázrak z páté ligy

V Anglii studoval na univerzitě. Pracoval jako trenér v akademii. Hrál pátou i sedmou nejvyšší soutěž. Chodil se dívat na zápasy pralesní ligy. Jan Kozel tedy ví do detailů, jak se v každodenní praxi dělá ostrovní fotbal. „Umění, věda, vzdělání, byznys, vášeň – to všechno se v něm spojuje. Pak se člověk nediví, že zápasy sleduje tolik lidí a fotbal je tam tak vznešená záležitost,“ zdůrazňuje 26letý znalec Albionu. Insiderovskou exkurzi si s ním dáme po částech.

Kapitola I: Přístup

„Je šíleně těžké dostat se do anglického fotbalu. Ale jakmile se to povede, dočkáte se, od všech lidí, co se v něm pohybují, obrovské pomoci. Nikdo se nad vámi nepovyšuje, nikdo vás neponižuje. Nikdy jsem necítil, že by mě tam někdo nechtěl.

Studoval jsem magisterské studium obor trenérství a koučink na Solent University v Southamptonu. Byl jsem obklopený lidmi z více odvětví, ať už šlo o tenisty, kondiční kouče, psychology nebo datové analytiky. Objevoval jsem, že fotbal u dospělých ani u mládeže není o jednom člověku, ale o týmu specialistů vedeném osobností. Týmový šéf ze sebe nemusí dělat Šalamouna, který ví všechno, ale poskytuje prostor erudovaným lidem s vlastním know-how. On je z nadhledu řídí a dohlíží na dodržování celkového plánu a strategie.

Každý klub v Anglii ví, kde je jeho místo na fotbalové mapě. Blackpool, Southampton, Portsmouth, Manchester City, ale i kluby z páté či sedmé ligy mají přesně stanovené vize, cíle, hodnoty i způsob, jak jich dosáhnout. Zkrátka mají určenou strategii od přípravek