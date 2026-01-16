Bitva o Manchester. Anglickou klasiku okoření nová dynamika, co můžeme čekat od Carricka?
KOMENTÁŘ EXPERTA CANAL+ SPORT | Manchester United vs. Manchester City, derby už v sobotu po obědě! Oba tábory nabraly v posledních dnech novou dynamiku. Zatímco se Cityzens i díky čerstvé posile oklepali v pohárech, na Old Trafford se pokusí zachránit sezonu jeden starý známý.
Co nabídne Manchester United s Michaelem Carrickem? Jak moc se na atmosféře derby projeví faktor brzkého výkopu? Jak si poradí s defenzivními absencemi a přetlakem vepředu Pep Guardiola? Manchesterské derby svou povahou, ale i současnou dynamikou slibuje, že se v sobotu po obědě nebudeme nudit.
Na Old Trafford se znovu vrátili do nostalgického objetí jedné z osobností ze slavné éry Sira Alexe Fergusona. Po Amorimovi a Fletcherovi zkusí tým do konce sezony stabilizovat Michael Carrick, který v dresu Rudých ďáblů nasbíral 464 startů a vyhrál 18 trofejí. Cíl má jasný: kvalifikovat se do Ligy mistrů. Ostatně, při vyřazení z obou domácích pohárů a neúčasti v evropské soutěži, United nic jiného ani nezbývá.
Když jsem se pídil po tom, co bychom mohli od Carrickových United očekávat, inspiroval jsem se „jeho“ Middlesbrough, týmem z druhé anglické ligy, který bývalý středopolař vedl necelé tři roky. Na té nejvyšší úrovni je to tedy dosud nejhodnotnější studijní vzorek. Přesto se sluší vytknout před závorku, že koučovat jeden z největších klubů na světě (jakkoliv tomu sportovní výkonnost dlouhodobě neodpovídá) je naprosto jiná parketa.
Zejména úvodní třetina Carrickova angažmá stála za to. Jeho fotbal v Championship sklízel nejvíc ovoce ve chvílích, kdy těžil z aktivní hry krajních beků, vysoké intenzity bez míče a postupné kombinace s vyšší mírou rizika. Suverénně nejčastěji se jeho muži prezentovali formací 4-2-3-1 a za jeho působení nastříleli nejvíc gólů v rámci ligy.
Po důkladném studiu referátu z Opty lze usoudit, že se Carrick může pokusit oprášit to nejlepší ze svého nejdelšího trenérského angažmá v profi fotbale. Otázka zní, jak se mu podaří pracovat s jednotlivci a usměrnit je jako celek. Tedy něco, co se nevedlo podle představ jeho předchůdcům.
A kdy jindy začít, než v rámci derby před domácími fandy. Optimismu v táboře United zřejmě dodá fakt, že Carrickův protějšek bude mít při skládání sestavy pořádný bolehlav. Zatímco vepředu může Guardiola skládat bledě modré „Galácticos“, v obraně mu toho k dispozici moc nezbylo. I proto jsme v posledních dvou zápasech registrovali 20letého Maxe Alleyneho, produkt akademie City, který v pohárových duelech naznačil svůj potenciál. Ruben Dias, Joško Gvardiol či John Stones - jména světového kalibru, která by se při obstojné kondici okamžitě zařadila do základu - budou na derby koukat maximálně tak z tribuny.
Přesto budou hosté mírným favoritem. Derby ho sice tradičně nemá, ale pohled na tabulku je všechno, co ke střízlivé predikci potřebujeme. A také na vzájemnou bilanci. Poslední duel na Etihad skončil jasně ve prospěch domácích. United na Old Trafford vyhráli bitvu o Manchester naposledy před třemi lety.
Připravte si popcorn, máme se na co těšit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40:14
|49
|2
Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45:19
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32:28
|35
|5
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|6
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|7
Manchester Utd.
|21
|8
|8
|5
|36:32
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup