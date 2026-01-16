Předplatné

Bitva o Manchester. Anglickou klasiku okoření nová dynamika, co můžeme čekat od Carricka?

Kdo ovládne derby o Manchester? United a City poměří síly už v sobotu po obědě
Kdo ovládne derby o Manchester? United a City poměří síly už v sobotu po oběděZdroj: Profimedia.cz / ČTK / imago sportfotodienst / Mark Cosgrove/News Images
Bruno Fernandes v dresu Manchesteru United
Bruno Fernandes v dresu Manchesteru United
Bruno Fernandes v dresu Manchesteru United
Bruno Fernandes v dresu Manchesteru United
Bruno Fernandes v dresu Manchesteru United
Kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes
Kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes
13
Fotogalerie
Karel Tvaroh
Blogy
Začít diskusi (0)

KOMENTÁŘ EXPERTA CANAL+ SPORT | Manchester United vs. Manchester City, derby už v sobotu po obědě! Oba tábory nabraly v posledních dnech novou dynamiku. Zatímco se Cityzens i díky čerstvé posile oklepali v pohárech, na Old Trafford se pokusí zachránit sezonu jeden starý známý.

Co nabídne Manchester United s Michaelem Carrickem? Jak moc se na atmosféře derby projeví faktor brzkého výkopu? Jak si poradí s defenzivními absencemi a přetlakem vepředu Pep Guardiola? Manchesterské derby svou povahou, ale i současnou dynamikou slibuje, že se v sobotu po obědě nebudeme nudit.

Na Old Trafford se znovu vrátili do nostalgického objetí jedné z osobností ze slavné éry Sira Alexe Fergusona. Po Amorimovi a Fletcherovi zkusí tým do konce sezony stabilizovat Michael Carrick, který v dresu Rudých ďáblů nasbíral 464 startů a vyhrál 18 trofejí. Cíl má jasný: kvalifikovat se do Ligy mistrů. Ostatně, při vyřazení z obou domácích pohárů a neúčasti v evropské soutěži, United nic jiného ani nezbývá.

Když jsem se pídil po tom, co bychom mohli od Carrickových United očekávat, inspiroval jsem se „jeho“ Middlesbrough, týmem z druhé anglické ligy, který bývalý středopolař vedl necelé tři roky. Na té nejvyšší úrovni je to tedy dosud nejhodnotnější studijní vzorek. Přesto se sluší vytknout před závorku, že koučovat jeden z největších klubů na světě (jakkoliv tomu sportovní výkonnost dlouhodobě neodpovídá) je naprosto jiná parketa.

Zejména úvodní třetina Carrickova angažmá stála za to. Jeho fotbal v Championship sklízel nejvíc ovoce ve chvílích, kdy těžil z aktivní hry krajních beků, vysoké intenzity bez míče a postupné kombinace s vyšší mírou rizika. Suverénně nejčastěji se jeho muži prezentovali formací 4-2-3-1 a za jeho působení nastříleli nejvíc gólů v rámci ligy.

Po důkladném studiu referátu z Opty lze usoudit, že se Carrick může pokusit oprášit to nejlepší ze svého nejdelšího trenérského angažmá v profi fotbale. Otázka zní, jak se mu podaří pracovat s jednotlivci a usměrnit je jako celek. Tedy něco, co se nevedlo podle představ jeho předchůdcům.

A kdy jindy začít, než v rámci derby před domácími fandy. Optimismu v táboře United zřejmě dodá fakt, že Carrickův protějšek bude mít při skládání sestavy pořádný bolehlav. Zatímco vepředu může Guardiola skládat bledě modré „Galácticos“, v obraně mu toho k dispozici moc nezbylo. I proto jsme v posledních dvou zápasech registrovali 20letého Maxe Alleyneho, produkt akademie City, který v pohárových duelech naznačil svůj potenciál. Ruben Dias, Joško Gvardiol či John Stones - jména světového kalibru, která by se při obstojné kondici okamžitě zařadila do základu - budou na derby koukat maximálně tak z tribuny.

Přesto budou hosté mírným favoritem. Derby ho sice tradičně nemá, ale pohled na tabulku je všechno, co ke střízlivé predikci potřebujeme. A také na vzájemnou bilanci. Poslední duel na Etihad skončil jasně ve prospěch domácích. United na Old Trafford vyhráli bitvu o Manchester naposledy před třemi lety.

Připravte si popcorn, máme se na co těšit.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal21154240:1449
2Manchester City21134445:1943
3Aston Villa21134433:2443
4Liverpool21105632:2835
5Brentford21103835:2833
6Newcastle2195732:2732
7Manchester Utd.2188536:3232
8Chelsea2187634:2431
9Fulham2194830:3031
10Sunderland2179521:2230
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2177722:2328
14Tottenham2176830:2727
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2157929:3722
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley21341422:4113
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů