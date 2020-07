Uznání pro Liberec! Za celou sezonu, rituály i probouzení hráčů | iSport.cz

Jan Kuchta (vlevo) je blízko přestupu do Slavie • Pavel Mazáč (Sport)

Martin Koscelník poté, co v šanci minul mladoboleslavskou branku • Pavel Mazáč / Sport

Rozdělit libereckou sezonu bude ideální na tři samostatné body, začněme bez zbytečných průtahů. Realizační tým vstoupil do nového angažmá ve Slovanu razantně, systém náročných kondičních tréninků – vlastně pokračující letní přípravy – kádr na chvíli vyždímal. V šestém kole při výjezdu do Karviné měli dokonce Hoftych a spol. nůž na krku, museli po čtyřech porážkách za sebou vyhrát, jinak by si balili kufry.

Tenkrát se hráči za své kouče postavili, se dvěma červenými kartami vyválčili nejtěsnější možnou výhru 1:0. Mimochodem gól tehdy dával Jakub Pešek, tohle jméno si zapamatujte, propisuje totiž sezonu Severočechů skrz na skrz víc než kterékoliv jiné. Každopádně obtížná průprava na začátku ročníku tým sice utlumila, energii mu však naopak dodala o něco později během napínavého finiše. Tedy v době, kdy se hodila nejvíc.

Pavel Hoftych se dokázal obklopit specialisty, parťáky i kamarády zároveň. Pozitivní náladu vnášel soudržný realizační tým také do kabiny, jednotlivé charaktery navíc hlavní kouč velmi dobře poznal, přidělil jim správné role a ždímal z nich maximum. Nic složitého nevymýšlel, týmu předepsal strategii, která ho dovede k vítězství. Brejky Slovan přijal za své, Malinský s Peškem vyrostli v nejnebezpečnější křídla ligy; první zmiňovaný zažil průlomovou sezonu, druhý navíc pálil v semifinále i finále poháru. Sympaticky působí také lidský přístup hlavního kouče, jeho otevřenost, přímočarost, a třeba rituály.

Realizační tým pravidelně jezdil řešit taktiku do Jizerských hor, těsně před zápasem zase chodí za zubry u řeky Nisy. Hlavně z toho sálá zdravý duch klubu, možná i celého severu, dá se říct. Ne úplně často vídaný styl souznění s prostředím.

V neposlední řadě se managementu díky osobnímu přístupu povedlo probudit hráče, zapůsobil i na ty, kterým se už žádná velká budoucnost neprorokovala. Proto se také okamžitě zažehnul zájem Slavie, práce Hoftycha třeba s Janem Kuchtou vypovídá sama o sobě. Liberecký kouč opakovaně mluvil o slabých místech, do kterých musí svému útočníkovi šťourat a nenechat ho lítat ve hvězdách. Snad se návod s podrobnými popisky dostane i k Jindřichu Trpišovskému, aby talent znovu neuvadl...

Až trochu překvapivě v konečném důsledku působí nadšení a jistota realizačního týmu po rozhodujícím zápase s Mladou Boleslaví, který nerozsekl nikdo jiný než Pešek, vzhledem k přestupovému období. Hovoří se o nahrazení odchozích a o předjednaných příchodech, což pod Ještědem zrovna dvakrát jásavé téma obzvlášť po konci sezony nikdy nebylo. Zrak se rovněž upíná směrem k miláčkovi publika Michalu Beranovi, jehož by si měl štáb za každou cenu i přes četný zájem podržet bez prodeje, ještě alespoň sezonu. Má ještě na víc a je nesmysl ho vytrhávat z prostředí, kde teprve před deseti koly vstoupil do velkého fotbalu.

Fanoušci Slovanu ale i vzhledem k výprodeji mohou být v součtu nadšení. Po čtyřech letech mají zpátky evropské poháry a hlavně trenéra, který se dokázal s regionem severních Čech a specifickým prostředím liberecké kotliny naplno sžít. Koneckonců Hoftych je rodákem z Ústí nad Labem, má typickou náturu v krvi. Zdá se, že Slovan zase jednou přes všechna očekávání vytáhl eso z rukávu a odchody dokáže vzhledem ke schopnostem svých zaměstnanců vybalancovat, i když budou hodně bolet. Stejně jako každý rok. Stejně jako v zimě u Petara Musy, Oscara a Romana Potočného. Tentokrát se ale historicky jeden z nejúspěšnějších českých klubů moderní éry znovu představí i na mezinárodní scéně.

A to vlije do žil zase novou energii.

