Hadamczik nebo Holaň? Logické, ale do Vítkovic se moc neženou | iSport.cz

Může to být velký průšvih, může to být zajímavý ročník. Tak mluvil vítkovický trenér a generální manažer Jakub Petr o Vítkovicích před sezonou. Takřka přesně v polovině základní části to vypadá spíš na variantu číslo 1.

Vítkovice hrají o přežití. A Jakub Petr s Pavlem Trnkou u toho po posledních debaklech na střídačce nebudou. Šéf a majitel Aleš Pavlík ztratil trpělivost a trenérský tandem, který byl už delší čas pod ostrou palbou fanoušků, odvolal. Tým dočasně vedou Mojmír Trličík a Rostislav Klesla. Dočasně? Může snad Aleš Pavlík z rukávu vytáhnout trumfové eso? Případně jaké?

Fandové by teď na vítkovické střídačce nejradši viděli Aloise Hadamczika nebo Miloše Holaně. Logická přání, oba by určitě byli schopni odvést kvalitní práci. O výsledcích bývalého reprezentačního kouče není třeba diskutovat, za Hadamczikem jsou úspěchy. V klubech i reprezentaci. A není to tak dávno, co chtěl do klubu po éře Františka Černíka vstoupit jako majitel.

Jenže neuspěl, novým šéfem se stal Aleš Pavlík. Že by se teď Hadamczik do klubu vracel „jen“ jako trenér? Nepříliš reálné. Hadamczik má rád věci pod kontrolou, sám si vybrat a postavit tým. Nemá zapotřebí ze střídačky tahat horké kaštany za ostatní. Pokud by se do Vítkovic vracel, tak v daleko výraznější roli.

Také Miloš Holaň by nebyla střelba vedle. Po lehce kostrbatém trenérském rozjezdu se „srovnal“, poučil, vyzrál. Pořád má našlápnuto k tomu, aby se vypracoval v respektovaného kouče. V prvoligové Porubě má výsledky, ve Vítkovicích velké jméno. Umí si získat fanoušky i hráče. Ale že by se do současných Vítkovic hrnul?

Průměrný kádr, výrazně osekaný rozpočet, takřka žádný manévrovací prostor na oživení kádru, nejistá budoucnost. Vítkovická juniorka taky žádné zázraky nepředvádí a talentovaný Martin Ryšavý je v šestnácti letech ještě moc mladý, aby je dělal na lusknutí prstů v áčku.

Dočasný záskok Mojmíra Trličíka se tak klidně může překlopit na delší angažmá. Proč ne? Zkušenosti má, úspěchy za sebou také, vítkovickou organizaci má načtenou. Buď jak buď, dočasné nebo nadcházející trenéry teď v každém případě čeká náročná šichta.

Byl by nesmysl se utěšovat tím, že Pardubice jsou v ještě větší krizi. Nebo tím, že se nějakým hodně kostrbatým „zázrakem“ podaří extraligovým majitelům společně s APK přece jenom změnit řád a systém soutěže ještě v jejím průběhu tak, že se liga uzavře a sestupovat nakonec nebude nikdo. Kdepak, cesta ze dna vede pro Vítkovice jediná: tvrdá a společná práce. Od majitele, přes trenéry a hráče až po fanoušky.