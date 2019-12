Petrova éra ve Vítkovicích: Od spasitele po hrobaře a spory s tahouny | iSport.cz

Ze spasitele hrobařem. Taková byla éra Jakuba Petra ve Vítkovicích • FOTO: Výborný start, slabý finiš. Tak se dá hodně zevrubně popsat trenérská éra Jakuba Petra ve Vítkovicích. V listopadu 2014 přebírali tým s Ladislavem Svozilem v krizi na předposledním místě. A v prosinci 2019 ho s Pavlem Trnkou předávají tandemu Mojmír Trličík-Rostislav Klesla. V krizi a na předposledním místě. Projekt nových Vítkovic zkrachoval, medaile se do Ostravy vrátit nepodařilo. Dílčí úspěchy v základní části jsou nezpochybnitelné, výsledky v play off prakticky žádné. Jak šel trenérský čas Jakuba Petra ve Vítkovicích?

Listopad 2014 Vítkovice se pod vedením Petra Oremuse trápí, klesají na předposlední místo. Po 18. kole a prohře ve Zlíně 2:5 tým přebírá Ladislav Svozil. Jeho asistentem se stává Jakub Petr, který dovedl reprezentací do 18 let (Vrána, Pastrňák) k senzačnímu stříbru na mistrovství světa 2014 a ke dvěma medailím na Memoriálu Ivana Hlinky (2013 a 2014) K tomu má titul v juniorské extralize s Vítkovicemi (2013) a bronz v dorostenecké extralize s Vítkovicemi (2009). „Musíme stavět cíle postupně,“ říkal po nástupu Petr. „ Když stavíš dům, nemůžeš si dovolit koupit krásné věci do obýváku, krásnou ložnici nebo kuchyň, když nemáš postavené základy.“ S jakou filozofií nastupoval? „Chodit pozitivně naladěný do práce, těšit se na každý trénink, těšit se na každý zápas. A brát jej jako vyvrcholení práce, vrátit zpátky diváky do hlediště a začít si to opravdu užívat. Vrátit na tvář úsměv.“ Svozil s Petrem vytáhli Vítkovice v základní části na osmé místo, v předkole ale skončili s Pardubicemi 1:3 na zápasy (8:2, 2:4, 3:6, 0:5).

Červenec 2015 Ostravané během léta přicházejí o nejproduktivnější útok Rudolf Huna – Ondřej Roman – Vladimír Svačina. Udrželi Rostislav Olesze, ale ten po skvělém rozjezdu soutěže (12 gólů z 15 zápasů) odchází jako nejlepší střelec extraligy do švýcarského Langnau. Nepovedlo se získat Petra Vránu, stejně dopadly i námluvy s Markem Kvapilem a Tomášem Mertlem. Vítkovice se trápí, v březnu 2016 tým jako hlavní trenér přebírá Jakub Petr a nahrazuje Petra Husičku i v roli generálního manažera. Asistentem se stává Pavel Trnka. Ostravané chtějí najet na model Liberec. „Věřím, že něco podobného nastartujeme taky,“ říkal Petr. „Chci, ať tady kluci chodí s tím, že je to baví. Věřím, že mužstvo bude připravené tak, aby dělalo radost nejen sobě, ale i fanouškům. To je jeden z cílů příští sezony.“ Ročník 2015/16 ukončily Vítkovice na 11. místě, hrály play out, ale baráži se v poklidu vyhnuly.

Září 2016 Novým majitelem klubu se po Františkovi Černíkovi stává Aleš Pavlík. S Jakubem Petrem a novým výkonným ředitelem Petrem Handlem vyhlašují projekt „Nové Vítkovice“, který měl klub stabilizovat a do pěti let vrátit mezi elitu. Z Ruska se vrátil Ondřej Roman, z Liberce ostravský rodák Jan Výtisk. Společně s Rostislavem Oleszem a brankářem Patrikem Bartošákem to mají být základní stavební kameny. „Nemáme mužstvo hvězd, ale každý může být hvězdou ve svém oboru na ledě,“ hlásil Petr. „Vítkovice patří dlouhodobě ke špičce naší nejvyšší domácí soutěže, a chceme, aby uvnitř i navenek fungoval celý klub skutečně na úrovni těch nejlepších. A to nejen v porovnání s našimi domácími kluby, ale i s těmi nejlepšími týmy Evropy a světa,“ dodával Handl. V základní části skončily Vítkovice osmé, v Champions Hockey League se dostaly mezi osm nejlepších. V předkole ovšem vypadly po dramatické bitvě s Plzní. Vítkovice v sérii na tři vítězné zápasy vedly už 2:0, ale prohrály 2:3 (3:1, 3:2p, 3:5, 2:5, 1:2p).

Březen 2018 Vítkovice prodlužují smlouvu s trenérským tandemem Jakub Petr - Pavel Trnka. Tým skončil v základní části na parádním čtvrtém místě, s 92 body vyrovnal historické maximum v počtu nastřádaných bodů z rekordní sezony 2010/11. „Vítkovická organizace před dvěma lety nastoupila cestu nové vize a koncepce a i naší snahou je v těch dalších sezonách pomáhat rozvoji vítkovického hokeje,“ říkal Petr. „Víme, že navzdory zatím velice dobře rozehrané sezoně máme ještě rezervy. Stejně tak si uvědomuji, že i my trenéři ještě nedosahujeme takové úrovně, jako ti nejzkušenější kouči. I na tom chceme v následujících sezonách pracovat a celkově vítkovický hokej posouvat stále dopředu.“ Play off skončilo pro Vítkovice zklamáním, nestačily na Kometu Brno, sérii prohrály 0:4 na zápasy (2:3p, 2:3, 0:4, 1:3). Naštvaný brankář Patrik Bartošák mluvil o ostudě, nicméně Kometa pak stejně suverénně smetla i všechny další soupeře a vyhrála titul. Bartošák po vyřazení s Kometou: Výsledek 0:4 je ostuda! Stydím se