Stochův přestup dává smysl, Stanciu se mi nelíbí. Letní příprava je přerychlená | iSport.cz

Překvapil vás odchod slávisty Stocha do Soluně? Upřímně, mě ani moc ne. Slavia dobře nakoupila a někoho musela pustit, patří to k fotbalovýmu koloběhu. Na druhou stranu odchází výbornej hráč: Stochových dvanáct ligových gólů a jedenáct asistencí ukazuje, že byl jedním z nejlepších slávistů. Před dvěma lety přicházel s cejchem potížisty, ale v Edenu na něj budou vzpomínat v dobrým. Sešívky letos posunul k double, i proto musela být rozlučka přátelská. V Soluni už hrál a dobře to tam zná, takže tenhle přestup dává smysl.

Když se mluvilo o tom, že Slavia přemýšlí o Stanciovi, kroutil jsem hlavou. Moc se mi to nelíbí a expertům, s kterými jsem nedávno seděl U Tygra, taky ne. Stanciův zimní odchod ze Sparty byl vyloženě trapný: jakmile mu Arabové před nosem zacinkali zlatým měšcem, sebral se a odešel. Jeden známý ho dvakrát viděl hrát v Al Ahlí a děsil se, prý byl naprosto hroznej. Ptám se, proč by Slavia vůbec měla mít o takového hráče zájem?

Zato Stoch byl poctivej. Ve Slavii odvedl dobrou práci, a přestože jeho pozice ke konci sezony slábla, pořád patřil k top hráčům. Slávisti nemusejí zmatkovat: nejvíc posílili tím, že v létě téměř nikoho nepustili. Vyléčili se marodi a místo Stocha můžou hrát ti, na které se v minulé sezoně tolik nedostávalo, vždyť Slavia má na lavičce i reprezentanty.

Už zkraje jsem to naznačil: liga začíná 12. července a letní příprava je mimořádně krátká, někomu musí stačit jen čtyři týdny. To už snad ani není rychlý, spíš přerychlený. Výsledky českých klubů jsou zatím všelijaké, ale na to se v sezoně nikdo ptát nebude. Důležitá je liga, k ní všichni směřujou. A že si hráči občas stěžují, že je při letních galejích bolí nohy? Myslím, že třeba nějaký zemědělec by si to s nimi vyměnil – a nehořekoval by.

Čtyřtýdenní příprava je směšně krátká, to za našich časů nebylo. Dneska je nemyslitelný, že by se vyrazilo na měsíc do Tater jako my před zlatou olympiádou. Kluci nemůžou dostat záhul, aby se nestrhli. V sezoně hrají strašně moc zápasů a už není čas na dlouhé kroužení po tartanu, jako to rok co rok zažívali Vízek a spol. Když můj zeť Šmíca ještě hrál, během pauzy trénoval tak, že dostal takovej pásek a šel si sám zaběhat doma. Jakmile se mu zvedl tep, skončil. Já se mu tenkrát smál: To ti přece nemůže stačit ani v přáteláku! My byli schopní předběhnout i koně…

Brzký začátek ligy by měl mít aspoň jednu výhodu: pohároví zástupci budou rozehraní z ostrých zápasů a měli by mít větší šanci na úspěch. Poháry jsou pro všechny extrémně důležité, i z ekonomického hlediska je to bomba. Českou ligu si vezmou na paškál rozhodčí a je vymalováno, zato poháry jsou mnohem barevnější. Slavia s Plzní by o tom mohly vyprávět.

Ještě bych se rád zastavil u Petra Čecha, který definitivně přesedlal do nové role poradce sportovního a technického úseku Chelsea. Má za sebou pohádkovou kariéru a teď bude poznávat fotbal z jiný strany. Ukousl si obří sousto, Chelsea je továrna na fotbal. Když jsem si četl, co všechno Petra čeká, žasl jsem: bude se podílet na výběru trenéra, pomáhat s přestupy… Přeju mu, aby se mu dařilo, a jednou třeba šel pomoct českýmu fotbalu. Jen si to představte: Petr Čech nebo Pavel Nedvěd jako velcí šéfové na Strahově. Nebyla by to nádhera?