Volal mi trenér ze Slavie: Stancia mi líčil jako boha. A Skuhravý? Ničí Duklu | iSport.cz

Moc dobře jsme si popovídali, byl to dlouhej hovor, ale po vyslechnutí jeho argumentů jsem ze svého postoje mírně slevil. On ho teda Houšťa vybájil natolik, až jsem tomu nechtěl věřit. O Stanciovi mluvil tak hezky, že jsem ho skoro nemohl zarazit.

Na druhou stranu mi nikdo nevymluví, že jeho úprk ze Sparty byl strašně zbabělej. K tomu se srdceryvně loučil s fanoušky. Přitom šel za mamonem. Měl mlčet, udělal by líp. Takhle se mu všechno vrací.

Nicméně, sparťané vržou zubama, slávisté jsou ze záložníka paf. Zdenda Houštecký mě přesvědčoval, jak jim pomůže. Neříkám, že ne, dokonce si dovedu představit, že Nico bude hlavní slávistická pomůcka v boji o Champions League. Prý je strašně skromný, dokonce nosí kufry, ale hlavně na tréninku ukazuje velký věci.

No, u toho se musím trochu zastavit. Víte, on každej, kdo svede ve Slavii kličku, je za pašáka. Mužstvo jede tvrdým drilem, v Edenu je to samej fyzicky nabušenej jezdec, fotbalově to poněkud kulhá.