Neuvěřitelný, Anglii jsme přehráli! Slavia a Čína? Zeman toho napovídá... | iSport.cz

Vítězství nad Anglií výrazně přebije prohru se Severním Irskem. Já ji trochu čekal. Měli jsme zaděláno na ostudu. Ale bavme se o Anglii. To bylo neuvěřitelný! Naprosto zaslouženě jsme nad ní vyhráli. A to si myslím, že mají vynikající mužstvo, který je mladý a rychlý. A my je přehráli. To nikdo nečekal. Byl to šok. Spíš se počítalo s tím, že když to kluci odjezdí, že by mohli urvat bod.

Nakonec jsme díky Ondráškovi, kterýho tu pomalu nikdo neznal, brali tři body. Skvěle to udělal i Masopust, aby nikdo neřekl, že chválím jen střelce. Pro mě to byl jeden z největších domácích zápasů reprezentace za posledních dvacet let. Ještě mě napadá výhra nad Nizozemci v roce 2003 za Karla Brücknera. To byl taky pěkný zápas. Takže jsem rád, že po obrovském smutku, kdy se národ v pátek loučil se zesnulým Karlem Gottem, přišlo aspoň trochu radosti.

Už před zápasem jsem říkal, že by repre měla hrát jako Slavia. To samé pak tvrdil i Zdeněk Nehoda. Tak to vidíte. Asistent trenéra Jiří Chytrý si tím tvrzením, že to nechtějí, naběhl. Vždyť já v pátek večer viděl hrát Slavii, akorát v jiných dresech. Kluci napadali, na hřišti byl znát slávistický duch i myšlenka. Když počítám i Alexe Krále, tak hrálo pět slávistů, kteří pomohli porazit silnou Anglii.

Ono se každému proti takovému systému těžce hraje. Beci Coufal s Bořilem jsou neuvěřitelní. Pro mě jsou to ti správní magoři. Jdou do všeho, mají neskutečnou fyzičku a ještě si drží formu. Před nimi zase hraje Tomáš Souček. To je frajer, který je pro mě už teď Fotbalistou roku. A to se přiznám, že herně to zrovna není můj typ. On není bůhvíjaký fotbalista, mám rád trochu jiné hráče, ale klobouk dolů před ním.

Na hřišti je všude. Ten snad neprohraje hlavičkovej souboj. Slavia si může gratulovat, že ho nikam nepustila. Pro ni to bylo jedině dobře. Abych nechválil jen slávisty, tak musím vyzdvihnout i ostatní. Na hřišti podali všichni dobrý výkon. Ještě Kuba Brabec se mi hodně líbil. Přišlo mi, že šel přes svůj průměr.

Ale zpátky k lize, která za chvíli opět vypukne. Velké téma byla Slavia a Čína. Víte, já si myslím, že náš prezident toho napovídá… Navíc co se týká sportu, je úplně mimo. Na druhou stranu to se zájmem sleduju a musím přiznat, že se trochu klepu. Bohužel, politika v takových případech vždycky smrdí. Slávisti na tohle mají velkou smůlu. Vždycky se zvednou a pak se zevnitř srazí.

Pokud by se něco takového potvrdilo, bylo by to nepříjemný. Číňané vlastní stadion, do toho se dalo dohromady mužstvo, které může být několik let úspěšné v evropských pohárech. Jezdí k nám Barcelona, Dortmund…

Byla by obrovská škoda, kdyby měla Slavia dojet na politiku. Pro mě by to bylo smutné. Vůbec bych si to nepřál. Jak říkal prezident, z tohohle by měli radost jenom sparťani. A víte co? Oni už jásaj! S pár jsem se potkal a ti už se těší, že bude zase po sešívanejch. Já si však myslím, že to je blbost. Slavia má nakročeno, aby vydělávala peníze v Evropě opakovaně. A Číňani by byli hloupí, kdyby se jí zbavili. Vždyť hospodu, která nese, taky nikdo neprodá.