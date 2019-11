Jílek možná touží po dobrodružství... A sudí? Totálně zmastili kolo | iSport.cz

Docela jsem koukal, co se v té naší lize zase dělo. První půlka tabulky rozdávala body. Sedm nejlepších týmů nevyhrálo. To je neuvěřitelný, toho už se nikdy nedožijeme. Bohužel stejně neuvěřitelný je, že víkendové kolo zase totálně zmastili rozhodčí. Jak ti na hřišti, tak ti v těch vozech někde u stadionu. Samozřejmě mám na mysli ty kuliferdy u videa.

I Tomáš Bárta, ředitel LFA a člen komise rozhodčích za ligu, ve Sportu připustil, že v tom je chaos. A vážení pozor, k tomuto poznatku dospěl po sedmnácti odehraných kolech, tedy v polovině soutěže. Těžko se to chápe, těžko se to přijímá. Minule jsem psal, že liga je neregulérní. Lidi mi říkali, zda jsem to nepřehnal. Pardon, nepřehnal!

Bylo by zajímavé spočítat, která mužstva přišla vinou neskutečných chyb o body. Jak by se to projevilo v tabulce. Asi bychom všichni koukali. Na konci to může být setsakramentsky znát.

Je pozoruhodné, že chybují i ti v uvozovkách špičkoví sudí. Třeba Pavel Královec. On píská s vizitkou nejlepšího v tuzemsku, jezdí do zahraničí. Vždyť se tomu musím smát. Jak může nepoznat, že Kuzmanovič byl Jeřábkem faulovaný dva metry před vápnem? Proč mu tu blbost nevyvrátil asistent? Vždyť tohle poznali i staří dědečkové v hospodě a Královcovi se smáli, co je to za blázna. Fotbal mám strašně rád, ale v těchto chvílích se za ten českej normálně stydím.

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Kolo hrůzy! Sudí hrubě chybovali v polovině duelů

Přejdu na Spartu, konkrétně Václava Jílka. Dobře to zhodnotil Dušan Uhrin starší, že věci, které začaly fungovat, se nemají měnit. Nasazení Mandjecka na úkor Haška či mladýho Krejčího absolutně nedávalo smysl. Možná Jílek touží po dobrodružství. Fakt nevím.

Spartě se nedařilo z důvodu nestability základní sestavy. A když se to jakž takž dalo dokupy, tak Jílek do toho nepochopitelně začne vrtat. Až si říkám, zda ho nepálí dobré bydlo. Musí si uvědomit, že je ve Spartě. To není Olomouc, tam nebyl tolik pod drobnohledem. Chyby se mu promíjely snáz. Ale asi na to ještě nepřišel. Každopádně si Jílek koleduje.

Neodpustím si myšlenku, že kdyby se v poslední době ve Spartě netočili trenéři jak kohouti na báni, tak už Jílek dostal padáka… Vůbec to nevypadá, že by měl být pro Spartu posilou. Ta přišla v osobě Petra Hrdličky do managementu, Rosa dostal pomocníka-vyjednavače. Asi umí počítat. Je na pováženou, že Letenští se posilují na jiných místech, než je opravdu potřeba.

Z Vrbových slov cítím známku rezignace

Naše jediné evropské mužstvo je Slavia. Ostatně to řekl i plzeňský kouč Pavel Vrba. Byl uznalej, z druhé strany nevím, co tomu řeknou mocipáni Šádek s Paclíkem. Vždyť Viktoria má sešívaným šlapat na paty, což se vůbec neděje. Z Vrbových slov cítím jistou známku rezignace, což se na západě Čech vůbec nenosí.

Slavia dnes půjde v Lize mistrů do války s Interem. Jsem zvědavej na Stancia, který je správně na forhontě. Frajer za sto milionů by měl být produktivnější, mnohem víc vidět. Zdenda Houštecký mi o něm básnil, až jsem si myslel, že koupili Messiho s Ronaldem dohromady. Tak se těším, co dnes proti Italům předvede.

V prvním vzájemném zápase měla Slavia jasně vyhrát, bohužel jen plichtila. Upřímně říkám, že dnes to na bodíky nevidím. Na tiket dávám jasnou dvojku. Třeba si to někteří slávisté přečtou, naštvu je a zvítězí. Peníze z Fortuny bych klidně oželel.