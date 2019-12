S fotbalovou smetánkou jsme ocenili Vrbu. Má na víc než na Razgrad | iSport.cz

V Plzni skončil Pavel Vrba. Je to velká věc. Česko opouští výjimečný trenér. Víte, moc se mi nelíbilo, jak se o něm v posledních týdnech a měsících mluvilo. Myslím, že mu byla nasazována psí hlava. V pondělí jsem seděl v klubku skvělých hráčů. Diskutovali jsme s Ivanem Haškem, se Šmícou, Frantou Adamíčkem, Honzou Bergrem nebo Petrem Radou. Normální fotbalová smetánka. A všichni do jednoho si cenili Vrbovy práce. Háša dokonce prohlásil, že jde o fenomenálního trenéra. A to už je co říct.

Je fakt, že Vrba byl ke konci plzeňského angažmá smutnej. Jelo se po něm. Možná až zbytečně. On to špatně kousal, byl podrážděnej, jízlivej, na novináře protivnej. Ovšem já si myslím, že po celou dobu odváděl dobrou práci. I když to herně trochu kolísalo, pro mě byla Plzeň stále ligovou jedničkou, jelikož Slavia si hraje na vlastním písečku.

Vrba držel zarputile druhý místo, pořád měl úspěchy. Z druhé strany jsem samozřejmě pozoroval, že jeho vztahy s manažerem Šádkem byly zvláštní. Nedělalo to na mě dobrej dojem, jelikož celá Plzeň by mu měla být strašně vděčná, kam ji posunul, kolik jí vydělal milionů, jak si dokázal vytipovat skvělé hráče. Vážně tam udělal obrovskou práci.

Plzeň mám rád, především, co se týče fotbalového projevu. Nikdy jsem se tím netajil. Viktoria byla dlouhé roky stabilním reprezentantem českého fotbalu na evropské scéně. Byla silná, a to především díky Pavlu Vrbovi.

Nechci předbíhat, či malovat čerta na zeď, ale nový kouč Adrian Guľa to bude mít zatraceně těžký. Navázat na Vrbův odkaz bude nesmírně složité. Na Slovensku měl úspěchy, prý umí mužstvo naučit pěknému ofenzivnímu fotbalu, přesto mám dojem, že tak zajetý klub by měl vést někdo opravdu renomovaný.

Když přivřu oči, tak se mi hned vybaví velké zápasy Viktorie v Evropě. S Barcelonou, s Bayernem, s AS Řím, s Realem Madrid... Vždyť to byla nádhera. Navíc to hráli s klukama, co nestáli velké peníze. I to byla Vrbova zásluha. Choval se rozumně, nechtěl předražené hráče. Po odborné stránce mu nikdo nemůže říct ani slovo.

V Plzni kromě Vrby nikdo dlouho nevydržel. Ani Krejčí, ani Koubek, ani mladej Uhrin, nezvládl to ani Pivarník. Jen Pavel. A to i navzdory rozbitému vztahu s vedením.

Jasně, poslední dobou nevyhrávali, padly tam nějaké remízy, přesto je mužstvo pořád nebezpečné a kvalitní. Na Vrbu nemůžu říct špatného slova, naštval mě pouze útěkem od nároďáku. To neměl dělat. Na Rusko, kde stejně neuspěl, si měl ještě počkat. Ale to s Plzní úplně nesouvisí.

Přiznám se, že mě zaskočilo nové Vrbovo působiště – Ludogorec Razgrad. Nadšenej z toho nejsem, myslím, že má na víc. Skoro bych řekl, že jde profesně níž. Plzeň je kvalitnější.

Rozumím tomu, že si polepší. Má mít dvakrát tolik než v Česku. Prý milion korun měsíčně. To samozřejmě v uvažování hrálo obrovskou roli. Každopádně start do nového angažmá bude mít složitý. Jestli je v play off Evropské ligy vyřadí Inter Milán, neuvede se moc dobře.

Každopádně Pavlovi přeju, ať se mu daří stejně jako u nás doma. Ostatně měli bychom mu to přát všichni. Pro český fotbal odvedl strašně moc práce, patří mezi absolutní klasu. Trochu doufám, že se do naší ligy za čas znovu vrátí. Je mu šestapadesát, to není tolik.