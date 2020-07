Liga se nedohrála, jsem naivka. Do Slavie půjdou z Liberce i uklízečky | iSport.cz

Jarda Starka si užívá někde v Kaprunu, je vysmátej, borci z Opavy a Karviné to samé. Konec ligy ztratil sportovní nádech. Jen se pořád spekulovalo, vymýšlelo a stejně se liga nedohrála. Můj názor je zcela jednoznačný: poslední měl spadnout! Byl přece nejhorší. Tak s ním šupem dolů. Pokud by byla pravidla takto nastavená, pište si, že by se spodek dojel. O tom jsem přesvědčený. Nechci nikoho očerňovat a tvrdit, že viru šel naproti, nicméně pochybnosti prostě mám. Nikdo mi to nemůže mít za zlé.

Četl jsem rozhovor s Dušanem Svobodou, šéfem Ligové fotbalové asociace. Prý je rád, jak daleko se liga dostala. Jo, rozumím mu, vynaložil úsilí, aby se soutěž mohla rozjet. Ovšem opona měla spadnout po třicátém kole a tyhle červencové tyjátry jsme si mohli všichni odpustit. Moc nechápu, proč šla Opava do karantény kvůli jednomu hráči: rozhodla to tamní šéfka hygieny, která s fotbalem nemá nic společného. Jsem z toho smutnej, ale nedá se nic dělat.

Příští ročník musí být striktnější. Po předchozích zkušenostech je evidentní, že se musí nastavit jasná pravidla. Pokud chceme hrát profesionální fotbal, musí se podle toho zainteresovaní chovat. Být zodpovědní, chodit s rodinou na procházky do lesa, večer sedět doma na prdeli a nevymetat bary. Jinak se nedohraje nikdy nic. A to napříč všemi sporty. Řítíme se do dalšího ligového ročníku s tím, že hnusnej virus mezi námi stále bude. On jen tak nezmizí. To mějme na paměti.

Bojím se toho, že zase přijde někdo s covidem a všichni budeme čumět. Proto musí být striktně dané, jak v té situaci reagovat, jak se zachovat. Abychom nezjistili, že v jedné části republiky půjde celé mužstvo do karantény a v jiné se vyčlení pouze nakažený fotbalista. To je práce lidí z LFA, ti musí vyjednat podmínky, za kterých je možné fotbal v Česku dělat. Na závěr gratuluju dvěma trenérům-nováčkům, Pavlu Horváthovi a „bezlicenčnímu“ Radoslavu Kováčovi, že bravurně zachránili svá mužstva…

Momentálně jsem na krátké dovolené na severu Čech, povídám si tady s fotbalovými legendami, hrajeme golf, ale nejvíce se bavíme o přesunech mezi Slavií a Libercem. Začínám mít dojem, že se za chvíli od Nisy postěhují do Edenu i uklízečky. Vždyť oni tam už nikoho nemají! Všechno, co má kvalitu, maže do Prahy. Malinský, Kuchta, Beran, Karafiát, to je vážně síla. Nechtěl bych být v kůži Pavla Hoftycha. Kluky vypiplal, zvedl je o level výš a teď mu je nenasytná Slávka sebrala. Ale tak to ve fotbale chodí.

Zvědavej jsem hlavně na Berana, jdou o něm super reference, prý je to fotbalista jako hrom. Slavia ví, co dělá. Také se jí sem tam nějaký přestup nepovede. Třeba Zelený. Nedávno jsem na tohle téma lamentoval se Šmícou a on na mě: Za čtyři roky máme tři tituly. Tak jsem sklapl krovky a stočil řeč jinam. Slavii přeju, aby mančaft poskládala a zase se dostala do Ligy mistrů. Být v ní podruhé v řadě, to by byl panečku úspěch. A k tomu pěkně vystlaná čínská pokladnička.