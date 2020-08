Když Trpišovský naučí Tecla střílet góly, tu výplatu si zaslouží. Velká trojka uteče

Hned po prvním kole jsem začal přemýšlet nad tím, jestli tato sezona nebude jen o třech klubech. Jestli Slavia, Plzeň a Sparta ostatním neutečou. Myslím si, že už mezi nimi nebudou velké bodové rozdíly, budou se držet u sebe a liga bude až do konce dramatičtější.

Hodně důležité bude, jak zvládnou nejen vzájemné souboje, ale především zápasy s kluby z chvostu tabulky. Kdo remizuje, bude mít problém, protože bod bude pro tyhle tři málo. Musí brát jen výhry.

Před zápasem v Brně jsem říkal, že se musí sázet jedině dvojka, protože ačkoliv Zbrojovka postoupila, druhá liga je úplně o něčem jiném. Rozdíly jsou obrovské. A nadupaná Sparta když do toho šlápla, ovládla první poločas 4:0. V tom druhém už trochu povolili a Brno se zvedlo. Nicméně nečekám, že by se mělo dostat na takovou úroveň, jako kdysi bývalo. Za mě je to jeden z hlavních uchazečů na sestup.

MOMENTY 1. kola: Dominance pražských týmů. Heidenreich psal historii

Nováčci to mají vždycky těžší. Navíc budou sestupovat tři mančafty. S nimi je tam ještě Příbram. Kolem pěti šesti klubů bude hrát o záchranu a vůbec netuším, jak se seskupí střed. Jestli tam bude hrát Liberec, Jablonec a Olomouc. Podle mě tyhle kluby klidně oželí boj o poháry a půjdou především za záchranou, aby to náhodou neodskákaly.

Něco jiného je Bohemka, která se pasuje do role černého koně. Jak skončila, tak začala. Je to překvapení, protože porazit posílenou Boleslav, to je něco. V Ďolíčku asi vzpomínají na slavnou éru.

Hodně se řešilo, že Slavia bušila do Budějovic celý zápas, zatímco sparťané se ve druhém poločase uspokojili. Přiznám se, že když jsem viděl Standu Tecla s hattrickem, říkal jsem si, že to snad není možné. To si pak Jindřich Trpišovský takovou velkou výplatu zaslouží, když ho ještě naučí střílet góly.

Co se týká nastavení hráčů uvnitř, přijde mi, že v tomhle ohledu je ve Slavii zdravější klima. Tenhle styl mají v popisu práce. Ostatně jsou to spíš bojovnější typy, zatímco Sparta, která byla vždycky dravá, nyní hledá spíš fotbalovější hráče. Ale to není rozhodující. Tady se sparťanů zastanu. Znám to z našeho fotbalu – když máme nahráno, taky se už nikam neženeme a odehrajeme to profesorsky. V případě Sparty to ale udělá blbý dojem. Jenže tohle potká i Slavii či Plzeň. Není to jen o nich.

Viktorka se sice s Opavou trápila, rozhýbal to až Ba Loua, který střídal, ale rozhodně bych ji po tomto výkonu nezatracoval. Pro mě je spící šelmou, která nás může ještě hodně překvapit. Její kádr je v úžasném věku. Hráči nejsou staří ani mladí. A na velký úspěch mají ideální čas.

Na můj vkus se až moc mluví o trenérovi Guľovi. Jsem na ně zvědavý dnes v Alkmaaru. Abych pravdu řekl, tam se o ně sakra bojím. Je to nespravedlivé hrát na jeden zápas a ještě v Nizozemsku. Přijdou o domácí prostředí, na které já docela trpím. To není hokej, tam rozdíl nepoznáte, ale ve fotbale je to znát hodně. Ale postup by Plzni obrovsky pomohl.