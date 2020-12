Loket jako Krejčí nemá ani Vémola. Ať si uvědomí, že ještě nic nedokázal

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Sparta sice porazila nebojsu z Pardubic 2:0, na trávníku se ale stala hrozně smutná věc. Přiznám se, že ani nevím, jak bych ji nazval, abych nebyl sprostej. Samozřejmě mám na mysli hnusnej útok Ladislava Krejčího mladšího na Tomáše Solila. Osobně to nepovažuji za faul, ale spíše za stěží pochopitelnou vendetu. Byl to zákrok na vězení, na žalář. Mladík ze Sparty zvedl ze židlí strašnou spoustu lidí. Nikdo nemluvil o výkonu Sparty, nýbrž o téhle situaci, která nakonec s notnou dávkou štěstí dobře dopadla.

Od té chvíle si neustále kladu otázku, proč to udělal? Co k tomu Krejčího vedlo? Sakra, copak je vyšinutej, je blázen? Doteď jsem ho měl za nadějného kluka, výborného hlavičkáře, urputného borce ve středu zálohy. Pořád mi však na něm něco nesedělo. Už v minulosti měl totiž výstřelky, fauly na hraně. Po středečním zápase už to ale vím: je zákeřnej! A s touto vlastností se absolutně nemohu ztotožnit. Rozumím Pardubicím, že chtěly stopku na šest zápasů. Krejčí dostal čtyři, podle mě to je málo.

Vždyť já jsem minimálně dva roky - od faulu Baroše na Součka - nic horšího neviděl. Snad nějaká zlomená noha v souboji, ale rozhodně nic tak děsivého. Verdikt čtyř zápasů je na spodní hranici, co mohl dostat. Mějme na to různé názory, ale respektujme to. Mnohem důležitější než výše trestu je reakce Krejčího. Ať se kurnik sebere, uvědomí si, co provedl, a ať se to už nikdy neopakuje! Po zápase se omlouval, já tyhle gesta moc neberu. Nevěřím jejich upřímnosti.

Přitom Ladislav mladší vypadá docela slušně, ale nesmí za žádnou cenu připustit, aby zůstal ve škatulce zákeřných fotbalistů. Stále je na začátku kariéry, ještě nic pořádného nedokázal, to by si měl uvědomit.